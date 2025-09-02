Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς, με τον Σέρβο χαφ να αποτελεί την έβδομη φετινή της προσθήκη.

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta για τη συμφωνία της Ένωσης με τον 29χρονο Σέρβο χαφ.

Ο ίδιος έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο και υπέγραψε στους Κιτρινόμαυρους συμβόλαιο για τα επόμενα 1+2 χρόνια, ενώ βρίσκεται στην χώρα μας από το απόγευμα της Δευτέρας περνώντας τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Ο άλλοτε παίκτης των Δράκων είναι η έβδομη μεταγραφική προσθήκη του καλοκαιριού μετά τους Κουτέσα, Καλοσκάμη, Ρέλβας, Πένραϊς, Μαρίν και Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ, επομένως, εντάσσει στο ρόστερ της τον χαφ που επιθυμούσε ο Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας τη δυνατότητα και να τον συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή της λίστα για το Conference League μέχρι να εκπνεύσει το σημερινό deadline.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Σέρβου μέσου Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στη Πόρτο.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1996. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίον μεταπήδησε στη Λίβερπουλ το 2016. Ηταν η πρώτη μεταγραφή της εποχής Κλοπ στον μεγάλο αγγλικό σύλλογο, με τον οποίον ο Γκρούγιτς αγωνίστηκε τη διετία 2016-18. Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Κάρντιφ (2018) και Χέρτα Βερολίνου (2018-20).

Μετά από μια πολύ καλή διετία στην Μπουντεσλίγκα με 54 ματς και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής προκάλεσε το ενδιαφέρον της Πόρτο, η οποία τον απέκτησε αρχικά με δανεισμό και στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2021, με αγορά. Στα πέντε χρόνια που ανήκε στον πορτογαλικό σύλλογο, ο Γκρούγιτς έπαιξε σε 140 επίσημα ματς και πέτυχε 4 γκολ, έχοντας ενεργή συμμετοχή στο νταμπλ του 2022 και στις κατακτήσεις κυπέλλων το 2023 (Κύπελλο Πορτογαλίας και Λιγκ Καπ) και το 2024 (Κύπελλο Πορτογαλίας).

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Σερβίας, στην οποία έχει 28 συμμετοχές, έχοντας συμπεριληφθεί στις αποστολές της στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

Μάρκο, καλώς ήρθες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομαδάρα Μας!