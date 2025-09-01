Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι υποστηρικτής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και λάτρης της Ελλάδας.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Όπως κάθε Σέρβος που... σέβεται τον εαυτό του, όμως, παρακολουθεί φανατικά και μπάσκετ.

Ο 29χρονος Σέρβος μέσος, ο οποίος είναι προ των πυλών της ΑΕΚ, είναι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα και δεν το έχει κρύψει. Έπαιξε στην ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά συχνά έδινε το παρών και στα παιχνίδια στο μπάσκετ του Αστέρα.

Ο ίδιος, όμως, βλέπει και NBA. Φυσικά και τένις. Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς έχει περίοπτη θέση στα social media του Γκρούγιτς, ενώ ο τελευταίος έχει βγάλει φωτογραφία και με τον Μαυροβούνιο άσο των Σικάγο Μπουλς Νίκολα Βούτσεβιτς.

Ξεχωριστή εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος παρακολουθεί αγώνα των Μπακς φορώντας τη φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σε ανάρτησή του είχε ταγκάρει τον Έλληνα σούπερ σταρ και το Greek Freak, ενώ ανέφερε ότι θα είναι έτοιμος για τον τελικό στο NBA.

Η χολιγουντιανή πρόταση γάμου και η λατρεία για την Ελλάδα

Ο Γκρούγιτς με την σύντροφο της ζωής του, τη Μία Ζερέμσκι έχει βρεθεί και στην Ελλάδα για διακοπές. Δεν είναι εξακριβωμένο από τα σερβικά ΜΜΕ, αλλά φέρεται η εντυπωσιακή πρόταση γάμου που της έκανε στις 24 Ιουνίου 2021 να έγινε σε παραλία στην Ελλάδα.

Η αγαπημένη του Μία Ζερέμσκι ήταν στο παρελθόν παίκτρια βόλεϊ του Ερυθρού Αστέρα. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2017 και τον Ιούνιο του 2021 ο Γκρούγιτς έκανε μία... χολιγουντιανή πρόταση γάμου. Πήγε τη σύντροφό του στην παραλία, όπου είχε ήδη ετοιμαστεί ένα ρομαντικό δείπνο με κεριά και δίπλα τους τραγουδούσε ένας μουσικός παίζοντας πιάνο. Ήταν περιτριγυρισμένοι από κεριά που ήταν τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που έγραφαν Μίκα και Μάκα, Μία και Μάρκο.

Ο έμπειρος Σέρβος μέσος, έχει έρθει φυσικά και για διακοπές στην «όμορφη Ελλάδα», όπως έχει γράψει σε ανάρτησή του σε πάρτι για τα γενέθλια της συντρόφου του.