Ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός πάτησε ξανά στην Ελλάδα για να φορέσει για 3η φορά στην καριέρα του τα αγαπημένα ερυθρόλευκα χρώματά του και στο «Ελ. Βενιζέλος» βρίσκονται χιλιάδες οπαδοί του νταμπλούχου Ελλάδας.

Ντάνιελ Ποντένσε, η μεγάλη επιστροφή!

Ο έμπειρος πια Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να γυρίσει στον Ολυμπιακό και αυτό έγινε πράξη, έστω και με αργοπορία λίγων ωρών. Αντί να φτάσει το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αθήνα αυτό συνέβη το βράδυ της ίδιας ημέρας σε μία ακόμα... βόμβα που πυροδότησε ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Ταρέμι.

Ο Ποντένσε περίμενε ένα έγγραφο της... ξεχασιάρας Αλ Σαμπάμπ, που δεδομένα θα δημιουργούσε προβλήματα, αλλά έχει τόσα οικονομικά ζητήματα και χρωστά στους παίκτες της οπότε...

Αυτό το έγγραφο που δεν το του έδωσε αρχικά τον απέτρεψε από το να πάρει το αεροπλάνο το μεσημέρι. Η φόρμουλα θα είναι δανεισμός για τον Πορτογάλο winger αλλά χωρίς να επεκταθεί το συμβόλαιό του στην Αλ Σαμπάμπ, κάτι που λογικά θα ανοίξει τον δρόμο και για την προσεχή χρονιά σε σχέση με εκείνον και τους Πειραιώτες.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα κάνει την τρίτη του θητεία με τη φανέλα των «Ερυθρολεύκων» αφήνοντας την Αλ Σαμπάμπ με την οποία αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια πετυχαίνοντας και 3 γκολ και δίνοντας και 8 ασίστ. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό ο Ποντένσε είχε συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα και στην κατάκτηση του Europa Conference League από τους Πειραιώτες.

Ο Ποντένσε αφίχθη στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο μετά τις 20.30 μέσω Κωνσταντινούπολης. Στο αεροδρόμιο βρίσκονται για να τον αποθεώσουν περισσότεροι από 400 οπαδοί του Ολυμπιακού.