Ποντένσε - Ολυμπιακός: Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας
Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «πάντα επιστρέφεις εκεί που αγαπάς». Δεν είναι όμως. Κι αυτό διότι εδώ μιλάμε για έρωτα. Δηλαδή για κάτι πιο έντονο σε συναίσθημα. Η ουσία, δηλαδή η αγάπη, στην προκειμένη περίπτωση είναι δεδομένη. Ο έρωτας, όμως; Συνήθως στις σχέσεις δύο ανθρώπων φθίνει. Και τότε αρχίζουν τα... προβλήματα.
Εδώ, όμως, μιλάμε για έναν ατελείωτο έρωτα, ο οποίος έρχεται να ενεργοποιήσει τα... καρδιοχτύπια μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε, λοιπόν, αργά ή γρήγορα θα προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να αρχίσει να γράφει το τρίτο του κεφάλαιο με την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού του.
Πώς ξεκίνησε και πώς χτίστηκε αυτή η σχέση; Το Gazzetta πηγαίνει βήμα - βήμα την πορεία του Πορτογάλου στο Λιμάνι.
Photo Credits: Χρήστος Ζωίδης
Ολυμπιακός: Ο έφηβος χαράχτηκε στην καρδιά του Ποντένσε με το... καλημέρα
Στις 9/7 του 2018 ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά. Χαμογελαστός δείχνει το σήμα. Τότε δεν ήξερε το πόσο σημαντικό θα γίνει γι' αυτόν αυτό το έμβλημα. Ούτε γνώριζε το πόσο βαθιά θα χαραχτεί μέσα στην καρδιά του.
Στην πρώτη του σεζόν στο Λιμάνι καταγράφει σε 41 ματς, 8 γκολ και 9 ασίστ. Το πρώτο του τέρμα το πέτυχε στο 1-1 με την Μπέρνλι στην Αγγλία. Στον Ολυμπιακό, δεν χρειάστηκαν πολύ για να καταλάβουν την ποιότητα και την κλάση του. Στις 17/10 του 2019 ανακοινώνεται η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
«Είμαι πολύ χαρούμενος με την ανανέωση του συμβολαίου μου γιατί μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, έναν τεράστιο σύλλογο με μεγάλη ιστορία που παλεύει για τρόπαια. Βρισκόμαστε στο UEFA Champions League και αυτό είναι πολύ σημαντικό τόσο για μένα όσο και για τον Ολυμπιακό. Eίμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ και για αυτό το λόγο ανανέωσα.
Σκοπεύω να μείνω εδώ για πολύ καιρό ακόμη. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστώ πολύ τον Ολυμπιακό για την εμπιστοσύνη του σε εμένα.
Η ανανέωση είναι ένας τρόπος να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους της ομάδας για όσα κάνουν για μένα και θέλω να συνεισφέρω στον σύλλογο προκειμένου να συνεχίσει να γράφει ιστορία και να κερδίζει τίτλους. Θέλω να αφήσω το σημάδι μου στον σύλλογο», είχε δηλώσει τότε.
Το σημάδι του, φυσικά και ήδη το έχει αφήσει. Με μια κατάκτηση πρωταθλήματος και φυσικά τη σφραγίδα του στο ιστορικό επίτευγμα στη μαγική χρονιά του Conference League, ο 29χρονος Πορτογάλος δεν έχει να αποδείξει κάτι άλλο. Θέλει, όμως, να είναι εκεί που αγαπά και τον αγαπούν.
Ακόμη κι αν πέρυσι υπήρξαν αντιδράσεις για την επιλογή του να επιλέξει τον πακτωλό χρημάτων από τη Μέση Ανατολή, η αλήθεια είναι πως το συναίσθημα δεν μπορεί να αγοραστεί. Άλλο το πόσα χρήματα μπορείς να κερδίσεις μέσα από το επάγγελμά σου κι άλλο το πού θες πραγματικά να βρίσκεσαι.
Στις 7/3 του 2019, ο Ποντένσε, κατά την ακρόασή του στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο της Πορτογαλίας - όπως είχε γράψει η Record - ξέσπασε σε κλάματα.
Ο παίκτης, μαζί μ' άλλους συμπαίκτες του, κινήθηκε νομικά για να φύγει από την Σπόρτινγκ ύστερα από επίθεση οπαδών στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον αποκτήσει ελεύθερο, αν και αργότερα οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό κοντά στα 7 εκατ. ευρώ. Η Σπόρτινγκ αρχικά ζητούσε κάπου στα 60 εκατ. ευρώ.
«Ήταν ένα συναίσθημα ανακούφισης. Από την πρώτη στιγμή, το μόνο που ήθελα ήταν να πάω κάπου μακριά από τη Λισαβόνα, αλλά ταυτόχρονα να δώσω κάτι στη Σπόρτινγκ για όσα έκανε για εμένα από την πρώτη στιγμή. Μόλις έμαθα ότι η δικαστική διαμάχη μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα ποσό στη Σπόρτινγκ, είπα αμέσως ναι. Και μετά μπορούσα να μείνω στον Ολυμπιακό απερίσπαστος, χωρίς έννοια. Θέλω όμως να πω ότι και ο Ολυμπιακός έκανε πολλά πράγματα για εμένα σε αυτήν την υπόθεση», είχε δηλώσει ο ίδιος για το εν λόγω θέμα στο Gazzetta στις 14/4 του 2021, ενώ ήταν στη Γουλβς.
Στην ίδια συνέντευξη, o «Superman», σε ερώτηση για το αν του δινούταν η ευκαιρία να επιστρέψει στο Λιμάνι, αν θα το έκανε, είχε στείλει σαφές μήνυμα:
«Να μην αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό», ενώ έστειλε και μήνυμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού:
«Είμαι χαρούμενος, όπως όλοι τους, που βλέπω την ομάδα μας να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία στο πρωτάθλημα και που βελτιώνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάντα θα σας θυμάμαι ως μερικούς από τους τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου, με πάθος, επιθυμία, φιλοδοξία και υποστήριξη. Ελπίζω να σας ξαναδώ».
Το κλάμα του στη δικαστική διαμάχη με την Σπόρτινγκ, η ανακούφιση και το μήνυμα επιστροφής μέσω του Gazzetta
Η επιστροφή σε μια σεζόν βγαλμένη από τα πιο τρελά παραμύθια
Στην Premier League κατέγραψε σε 108 συμμετοχές, 16 γκολ και 10 ασίστ. Ο καιρός πέρασε κι οι συνθήκες είχαν πια ωριμάσει για να δει ό,τι ήλπιζε πριν λίγα χρόνια να παίρνει «σάρκα κι οστά».
Στις 4/9 του 2023, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επιστροφή του. «Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό!», οι τελευταίες λέξεις της ανακοίνωσης με το «μας έλειψες» να συνοδεύει το ποστ στα social media. Το ίδιο έλειψε και στον ίδιο η ομάδα, ο σύλλογος, ο κόσμος, το Καραϊσκάκης.
Σ' εκείνη τη χρονιά, έβγαλε από το... καπέλο του όλη του τη μαγεία.
Σε 47 ματς, σκόραρε 15 φορές και δημιούργησε ακόμα 13. Συνολική συνεισφορά σε 28 γκολ. Στην επική ανατροπή επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τόπολα είχε γκολ και 2 ασίστ, ενώ στο 2-4 μέσα στην έδρα της Άστον Βίλα είχε 2 ασίστ.
Εξαιρετικός, δε, ήταν στο 1-4 μέσα στην Τούμπα με γκολ και ασίστ, ενώ στα Play Offs έδωσε ό,τι μπορούσε στην ύστατη προσπάθεια της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας 4 γκολ και 3 ασίστ.
Στις 15/5, στο ματς με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης λυγίζει. Βάζει τα κλάματα μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του. Σαν να γνώριζε ότι η επόμενη σεζόν δεν θα τον έβρισκε στο Λιμάνι. Μπροστά του υπήρχε η μεγάλη πρόκληση της κατάκτησης του Conference League. Εκλεισε στο πρωτάθλημα με γκολ και ασίστ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο 2-2 της Λεωφόρο.
Λίγες μέρες αργότερα θα γραφτεί το όνομά του στην πιο χρυσή σελίδα της ομάδας και του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε, στη συνέχεια δεν αντιστάθηκε στα πολλά - πολλά λεφτά της Αλ Σαμπάμπ αλλά πάντα η καρδιά του χτυπούσε για τον Ολυμπιακό. Κι αυτό το είδαμε και πριν λίγους μήνες όταν εθεάθη στο ΣΕΦ στις 14/3 για το ματς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, όντας στο πλευρό του Μεντιλίμπαρ και του Τσικίνιο.
Πλέον, δεν κρατιέται!
Μπορεί η Αλ Σαμπάμπ να καθυστέρησε την άφιξή του, αλλά τίποτα δεν είναι ικανό να σταματήσει την 3η του θητεία στον Ολυμπιακό! Αυτή που έρχεται μαζί με την επιστροφή της ομάδας στο Champions League. Και πλέον ο Μεντιλίμπαρ έχει στα φτέρα του 4 σφεντόνες (Ποντένσε, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Πνευμονίδης) που ξέρουν να ρίχνουν την... πέτρα κατευθείαν στο στόχο!