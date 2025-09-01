Ποντένσε - Ολυμπιακός: Έρωτας, ο απόλυτος έρωτας

Στις 9/7 του 2018 ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά. Χαμογελαστός δείχνει το σήμα. Τότε δεν ήξερε το πόσο σημαντικό θα γίνει γι' αυτόν αυτό το έμβλημα. Ούτε γνώριζε το πόσο βαθιά θα χαραχτεί μέσα στην καρδιά του.

Στην πρώτη του σεζόν στο Λιμάνι καταγράφει σε 41 ματς, 8 γκολ και 9 ασίστ. Το πρώτο του τέρμα το πέτυχε στο 1-1 με την Μπέρνλι στην Αγγλία. Στον Ολυμπιακό, δεν χρειάστηκαν πολύ για να καταλάβουν την ποιότητα και την κλάση του. Στις 17/10 του 2019 ανακοινώνεται η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την ανανέωση του συμβολαίου μου γιατί μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, έναν τεράστιο σύλλογο με μεγάλη ιστορία που παλεύει για τρόπαια. Βρισκόμαστε στο UEFA Champions League και αυτό είναι πολύ σημαντικό τόσο για μένα όσο και για τον Ολυμπιακό. Eίμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ και για αυτό το λόγο ανανέωσα.

Σκοπεύω να μείνω εδώ για πολύ καιρό ακόμη. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστώ πολύ τον Ολυμπιακό για την εμπιστοσύνη του σε εμένα.

Η ανανέωση είναι ένας τρόπος να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους της ομάδας για όσα κάνουν για μένα και θέλω να συνεισφέρω στον σύλλογο προκειμένου να συνεχίσει να γράφει ιστορία και να κερδίζει τίτλους. Θέλω να αφήσω το σημάδι μου στον σύλλογο», είχε δηλώσει τότε.

Το σημάδι του, φυσικά και ήδη το έχει αφήσει. Με μια κατάκτηση πρωταθλήματος και φυσικά τη σφραγίδα του στο ιστορικό επίτευγμα στη μαγική χρονιά του Conference League, ο 29χρονος Πορτογάλος δεν έχει να αποδείξει κάτι άλλο. Θέλει, όμως, να είναι εκεί που αγαπά και τον αγαπούν.

Ακόμη κι αν πέρυσι υπήρξαν αντιδράσεις για την επιλογή του να επιλέξει τον πακτωλό χρημάτων από τη Μέση Ανατολή, η αλήθεια είναι πως το συναίσθημα δεν μπορεί να αγοραστεί. Άλλο το πόσα χρήματα μπορείς να κερδίσεις μέσα από το επάγγελμά σου κι άλλο το πού θες πραγματικά να βρίσκεσαι.