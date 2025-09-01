Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Τα highlights του αγώνα (vid)
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με γκέλα το φετινό πρωτάθλημα με τους παίκτες του Ρουί Βιτόρια να μην μπορούν να κερδίσουν τον Λεβαδειακό σε ένα ματς που τελείωσε 1-1. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
Με μία γκολάρα του Βέρμπιτς ο Λεβαδειακός κατάφερε να φύγει από την Λεωφόρο με τον σημαντικό βαθμό της ισοπαλίας (1-1), αναγκάζοντας και τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την πρώτη του γκέλα στο πρώτο του παιχνίδι στην φετινή Super League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο βίντεο που ακολουθεί.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.