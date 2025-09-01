Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με γκέλα το φετινό πρωτάθλημα με τους παίκτες του Ρουί Βιτόρια να μην μπορούν να κερδίσουν τον Λεβαδειακό σε ένα ματς που τελείωσε 1-1. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

