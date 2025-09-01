Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός, αλλά άστοχος στο πρώτο ημίχρονο, στο β΄μέρος η απόδοσή του έπεσε κατακόρυφα και τελικά ο Λεβαδειακός γκολ του Μπένιαμιν Βέρμπιτς στο 86΄ισοφάρισε 1-1 και «πάγωσε» τη Λεωφόρο στην πρεμιέρα του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός ήταν άστοχος στο α' ημίχρονο, κουρασμένος και προβληματικός αμυντικά στο β' μέρος και ο θαρραλέος Λεβαδειακός τον «τιμώρησε» με ισοφάριση του Μπένιαμιν Βέρμπιτς στο 86', στερώντας από τους Πράσινους δύο βαθμούς στην εκκίνηση του πρωταθλήματος Stoiximan Superleague.

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός: Έτσι έπαιξαν

Ο Παναθηναϊκός του Ρουί Βιτόρια ξεκίνησε με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Μλαντένοβιτς, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Πάλμερ οι δύο στόπερ. Τσέριν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αριστερός εξτρέμ ο Τζούρισιτς, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.

Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου παρατάχθηκε έχοντας τον Γιούρι Λοντίγκιν στην υπεράσπιση της εστίας. Αριστερός μπακ ο Βήχος, δεξιός ο Τσάπρας και ο Αμπού Χάνα με τον Λιάγκα οι δύο στόπερ. Λαμαράνα, Τσόκαι, Κωστή οι κεντρικοί χαφ. Λαγιούς και Παλάσιος στα ''φτερά'' της επίθεσης και... φουνταριστός ο Όζμπολτ.

Ένα γκολ, δύο δοκάρια, ωραίος Παναθηναϊκός

Με πρωταγωνιστές τους Καλάμπρια, Τσέριν και Τζούρισιτς, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε όμορφο ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο της πρεμιέρας του στη φετινή Super League, καταφέρνοντας να... ξεκλειδώσει από νωρίς την αντίπαλη άμυνα, καθώς στο 1' άνοιξε το σκορ. Μετά το δυνατό σουτ του Καλάμπρια έξω από την περιοχή, ο Τζούρισιτς με ένα υπέροχο τακουνάκι νίκησε για τον Λοντίγκιν για το 1-0.

Στο 13' η κεφαλιά του Τσέριν βρήκε το δοκάρι, στο 19' χάθηκε διπλή ευκαιρία με Τετέ και Μπακασέτα ενώ ο Λεβαδειακός έχασε μία μεγάλη στιγμή στο 19' με την προβολή του Όζμπολτ να περνά λίγο άουτ. Στο 23' ο Τουμπά μετά από υπέροχη σέντρα του Τσέριν σημάδεψε κι αυτός το δοκάρι ενώ ο Τετέ, ο Σφιντέρσκι και ο Σλοβένος χαφ δεν βρήκαν στόχο στις δικές τους εκτελέσεις.

Το σύνολο του Ρουί Βιτόρια έβγαλε ωραίες συνεργασίες, επιθέσεις με ταχύτητα και το 1-0 της ανάπαυλας τον αδικούσε με βάση την απόδοσή του.

Ο Παναθηναϊκός εξαφανίστηκε, ο Βέρμπιτς τον τιμώρησε

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ήταν λες και πίστεψε πως τελείωσε το ματς. Ο Λεβαδειακός έπαιρνε μέτρα, ήταν καλύτερος και χτύπησε δύο φορές το... καμπανάκι. Μία με τον Γκούμα στο 74' και μία με τον Βέρμπιτς στο 82' ενώ το Τριφύλλι αδυνατούσε να επιβληθεί, να φτιάξει φάσεις και να έχει την εικόνα του πρώτου μέρους.

Έπειτα από μία ωραία συνεργασία στα δεξιά, ο Βέρμπιτς βρέθηκε από πλάγια θέση απέναντι από τον Λαφόν και με ένα τρομερό σουτ νίκησε τον Γάλλο κίπερ για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Μαντσίνι στο 90', δεν κατάφεραν να σκοράρουν και... γκέλαραν με το καλημέρα στο φετινό πρωτάθλημα!

MAN OF THE MATCH: Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Ο Σλοβένος άσος πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή και με ένα υπέροχο γκολ έδωσε τον βαθμό στον Λεβαδειακό, αναγκάζοντας την πρώτη ομάδα του σε μία πολύ μεγάλη γκέλα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μέσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού απόψε αλλά δεν ήταν αρκετός.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Παναθηναϊκός του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ο χειρότερος μέχρι τώρα στη σεζόν και ο Λεβαδειακός το εκμεταλλεύθηκε πέρα για πέρα.

Σε ατομικό επίπεδο, Τετέ και Σφιντέρσκι δεν βοήθησαν καθόλου τους ''πράσινους''.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Παναθηναϊκός πέταξε μεγάλες στιγμές για να... καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και το πλήρωσε με την εικόνα που είχε στο δεύτερο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Μια χαρά η διαιτησία του Παπαδόπουλου και των βοηθών του απόψε στη Λεωφόρο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός γκέλαρε στη πρεμιέρα του στο φετινό πρωτάθλημα, πληρώνοντας πολύ ακριβά την αναποτελεσματικότητά του στο πρώτο μέρος και την κάκιστη εμφάνισή του στο δεύτερο. Ο Λεβαδειακός άξια πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας (67′ Σάντσες), Τσέριν (77′ Μπρέγκου), Τετέ (87′ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι, Τζούριτσιτς (77′ Ζαρουρί)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα (46′ Γκούμας), Τσοκάι, Κωστή (90+4′ Τσιβελεκίδης), Λάγιους (66′ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66′ Μανθάτης), Όζμπολτ (89′ Πεντρόσο)