Καλοσκάμης: Για πρώτη φορά στην αποστολή της ΑΕΚ στο ματς με τον Αστέρα
Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν ο μεγάλος άτυχος της προετοιμασίας της ΑΕΚ, όμως απέδειξε πως είναι... σκληρό καρύδι. Στις 6 Ιουλίου ο νεαρός χαφ υπέστη κάταγμα στην κλείδα έπειτα από πτώση του στο πλαίσιο προπονητικού προγράμματος μετά το φιλικό με τη Μπέερσχοτ και πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.
Ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας ήταν 2,5 - 3 μήνες, όμως ο 20χρονος χαφ... έσπασε τα χρονόμετρα και επέστρεψε στις προπονήσεις ύστερα από περίπου 1,5 μήνα!
Ο Μάρκο Νίκολιτς έκρινε πως ο Καλοσκάμης είναι σε θέση να συμπεριληφθεί στην 23αδα του αγώνα του Δικεφάλου, με τον Αστέρα AKTOR, καθώς βρίσκεται στον πάγκο.
Πριν την προθέρμανση ο Καλοσκάμης είχε τετ α τετ με τους πρώην συμπαίκτες του στον Ατρόμητο, Έντερ και Πομόνη, οι οποίοι αγωνίζονται πλέον στους Αρκάδες.
