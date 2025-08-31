Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για πρώτη φορά στην αποστολή ο Καλοσκάμης.

Τρία 24ωρα μετά τη θριαμβευτική νίκη - πρόκριση επί της Άντερλεχτ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στη Νέα Φιλαδέλφεια με στόχο το 2Χ2 στη Stoiximan Super League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (20:00) έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Δικεφάλου για τον αγώνα με τους Αρκάδες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παρατάξει την Ένωση σε διάταξη 4-2-3-1. O Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μαρίν - Πινέδα χαφ, Ελίασον - Κοϊτά εξτρέμ και ο Μάνταλος σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον φορ Πιερό.

Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τη ρεβάνς με τους Βέλγους, με τους Βίντα, Πένραϊς και Μάνταλο να παίρνουν φανέλα βασικών και τους Ρέλβας, Πήλιο και Κουτέσα να μένουν στον πάγκο.

Αξιοσημείωτο πως για πρώτη φορά είναι στην αποστολή ο άτυχος της προετοιμασίας Δημήτρης Καλοσκάμης. Εκτός αποστολής έμειναν οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Περέιρα και Μαρσιάλ.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Μάνταλος, Πιερό.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Καλοσκάμης