Με ένα ωραίο βιντεάκι ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την συμφωνία με τον Μεχντί Ταρέμι με τον Ιρανό επιθετικό να είναι το νέο απόκτημα των «ερυθρολεύκων».

Οι κινήσεις του Ολυμπιακού συνεχίζονται με τους Πειραιώτες να βάζουν στην... μηχανή τους ακόμα έναν σημαντικό παίκτη. Ο λόγος για τον Μεχντί Ταρέμι. Ο 33χρονος Ιρανός επιθετικός έφτασε την Κυριακή τα ξημερώματα στην Ελλάδα με τους «ερυθρολεύκους» με ένα όμορφο βίντεο στα social να προαναγγέλλουν την συμφωνία και την επίσημη ανακοίνωση που αναμένεται ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Ο Ταρέμι σε αριθμούς

Πόρτο: 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 αγώνες

Περσέπολις: 55 γκολ σε 112 αγώνες και 21 ασίστ

Ίντερ: 3 γκολ σε 43 αγώνες και 9 ασίστ

Αλ Γκαράφα: 19 γκολ και 9 ασίστ σε 39 αγώνες

Ρίο Άβε: 21 γκολ και 5 ασίστ σε 37 αγώνες

Ιρανζαβάν: 12 γκολ σε 22 αγώνες

Σαχίν Μπουσέρ: 1 γκολ και 1 ασίστ σε 10 αγώνες

Εθνική Ιράν: 53 γκολ και 24 ασίστ σε 94 αγώνες

Οι τίτλοι του Ταρέμι

1 Πρωτάθλημα Πορτογαλίας με την Πόρτο

3 Κύπελλα Πορτογαλίας με την Πόρτο

1 League Cup με την Πόρτο

2 Πρωταθλήματα Ιράν

1 Super Cup στο Ιράν

1 CAFA Nations Cup με το Ιράν

2 φορές παίκτης της χρονιάς στο Ιράν

5 φορές τοπ σκόρερ, εκ των οποίων 2 στην Πορτογαλία