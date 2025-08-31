Παιδί μίας ποδοσφαιρικής οικογένειας και ένας legend στο Ιράν ο Μεχντί Ταρεμί έρχεται στον Ολυμπιακό για να πιστοποιήσει πως παραμένει ο φορ που ήταν στην Πόρτο και όχι μόνο!

Των Πολύδωρου Παπαδόπουλου και Δημήτρη Τομαρά

Ιράν. Μία χώρα που έχει ταλανιστεί από εμπόλεμες καταστάσεις και τόσες άλλες δυσκολίες. Ενα από τα πράγματα για τα οποία είναι εθνικά υπερήφανοι στο Ιράν είναι το ποδόσφαιρο. Το σπορ του Μεχντί Ταρεμί , του νέου στράικερ του Ολυμπιακού (ο οποίος είχε δοκιμάσει και παλαιότερα να τον κάνει δικό του), έναν εκ των σημαντικότερων ever παικτών που έβγαλε η χώρα. Ένας Θρύλος του Ιράν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα που έχει φορέσει τη φανέλα ομάδων όπως η Πόρτο και η Ίντερ και προτού φορέσει τη φανέλα των Νεραρτζούρι για να γίνει ο πρώτος Ιρανός που κάνει αυτό, είχε βγει πρώτος σκόρερ σε 4 περιστάσεις.

Δύο φορές στο Ιράν και δύο στην Πορτογαλία: 16 γκολ το 2015/16 και 18 το 2016/17 και 18 γκολ το 2019/20 και 22 τέρματα το 2022/23. Μιλάμε για σέντερ φορ που πριν πρωτοφορέσει τη φανέλα της Ίντερ είχε 243 γκολ σε 475 παιχνίδια στην καριέρα του, ήτοι 0.5 γκολ μέσο όρο.

Από μικρός στα ποδοσφαιρικά... βάσανα

Γεννημένος το 1992 στο Μπουσέρ ο Ταρεμί ξεκίνησε από μικρός τη μπάλα παίζοντας στις ομάδες Νέων / Ακαδημιών της περιοχής του. Η πρώτη εκτόξευσή του ήρθε το 2014 όταν πήγε στην Περσέπολις, έχοντας εκεί 112 ματς με 55 γκολ και κατακτώντας 2 Πρωταθλήματα. Μετά από 4 σεζόν διάλεξε την Αλ Γκαράφα το 2018 και 1,5 χρόνο μετά ακολούθησε η Ρίο Άβε, όπου έγινε τοπ σκόρερ και πριν την Ίντερ είχε 4 χρόνια στην Πόρτο έχοντας κερδίσει ένα Πρωτάθλημα και με απολογισμό 91 γκολ σε 182 αγώνες.

Ποδόσφαιρο και Ταρεμί είναι άμεσα συνδεδεμένες έννοιες. Εάν δεν ήταν παίκτης θα είχε γίνει αστυνομικός. Αλλά πως να μην γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγάλωσε σε ποδοσφαιρική οικογένεια. Ο μπαμπάς Αλίσα και ο πιο μεγάλος του αδερφός Μοχάμεντ έπαιξαν επαγγελματικά στο Ιράν. Ο Αλίσα αρχικά ήταν επιθετικός και μετά στην καριέρα του αγωνίστηκε ως γκολκίπερ και αμυντικός. Ο Μοχάμεντ απο την άλλη ήταν κυρίως χαφ αλλά έπαιξε σχεδόν σε κάθε θέση στην καριέρα του, πλην του πορτιέρε.

Σέντερ φορ από... κούνια και με είδωλα όπως ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο

Ο Ταρεμί πάντα ήταν επιθετικός. Από μικρός είχε είδωλο και έμπνευση έναν τεράστιο φορ. Τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο που υπήρξε Legend και στην Ίντερ. Ένα ακόμα μεγάλο είδωλό του ήταν ο Σνάιντερ, ο Ολλανδός σταρ, τον οποίο γνώρισε στην Αλ Γκαράφα και έμαθε πολλά από αυτόν. Έγινε μάλιστα ο πρώτος Ιρανός που πήγε στην Ίντερ σε μία περίοδο που ήταν ο τρίτος σκόρερ όλων των εποχών στην Εθνική του και ενώ μπροστά του ήταν οι Νταεϊ (108 γκολ) και Αμζούν (53) όταν ο ίδιος τότε είχε 49.

Ο Ταρεμί στο ποδόσφαιρο είχε πάντα έντονες στιγμές. Στιγμές όπως το 2016 που στο ντέρμπι της Τεχεράνης με την Περσέπολις και την Εστεγκάλ μπροστά σε πάνω από 90.000 κόσμο είχε δύο γκολ και μία ασίστ στο 4-2 της Περσέπολις, σκορ που έπαιξε κομβικό ρόλο για τη διασφάλιση του τίτλου εκείνης της χρονιάς. Μία άλλη έντονη στιγμή ήταν το 2018 και στο Παγκόσμιο της Ρωσίας όταν το Ιράν με νίκη της επί της Πορτογαλίας θα βρισκόταν στις 16 τοπ ομάδες του θεσμού αλλά το ματς έληξε στο 1-1 και έτσι αποκλείστηκε.

Τα ψαλιδάκια του σήμα κατατεθέν του

Ο Ταρεμί μπορεί να είναι στράικερ αλλά έχει ουκ ολίγα χαρίσματα και πολύ υψηλή τεχνική. Τα ανάποδα ψαλιδάκια έχουν υπάρξει το φόρτε του και ενώ η UEFA τον επιβράβευσε με το κορυφαίο γκολ της σεζόν 2020-2021 και το Champions League στο ματς της Πόρτο με την Τσέλσι, που έβαλε γκολάρα. Ο Ταρεμί είναι γενικά παίκτης με πολύ ωραία γκολ αλλά το συγκεκριμένο το θεώρησε ως το τοπ της καριέρας του μαζί με το ψαλιδάκι με τη Μπαρτσελόνα που είχε ακυρωθεί ως οφσάιντ.

Η λατρεία για το βόλεϊ, η μουσική, η εμπειρία του πολέμου με το Ισραήλ και τα... χίλια χιλιόμετρα

Λάτρης του βόλεϊ ο Ταρεμί όποτε του επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του ασχολείται και παρακολουθεί κυρίως την Εθνική του Ιράν. Επίσης εκτιμά και αγαπά πολύ την ιρανική μουσική, αυτή της χώρας του δηλαδή. Όταν δε ήταν μικρός διακρινόταν για την εξυπνάδα του και ασχολιόταν και με το ψάρεμα και την ιππασία.

Φυσικά το Ιράν βίωσε τις δύσκολες στιγμές μίας εμπόλεμης κατάστασης με το Ισραήλ. Ο Ταρεμί έχοντας εγκλωβιστεί στη χώρα του για να μπορέσει να φτάσει με ασφάλεια στη... βάση του και πιο συγκεκριμένα εκεί που βρισκόταν την Ίντερ χρειάστηκε να διανύσει σχεδόν χίλια χιλιόμετρα με το αμάξι!

Από την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν μετέβη μέχρι το Μπουσέρ, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Με αυτό το μακρύ ταξίδι με το αυτοκίνητο θέλησε να βρεθεί σε περιοχή ή περιοχές που δεν είχαν επηρεαστεί από τις επιθέσεις και τις συγκρούσεις των 2 χωρών διότι κυρίως ήθελε να καθησυχάσει την ομάδα του ότι όλα ήταν καλά παρότι βίωνε την εμπειρία ενός πολέμου.

Το περσικό ή ιρανικό... διαμάντι δώδεκα μέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ προς το Ιράν βρήκε τον τρόπο για να διαφασλίσει στο να φύγει από τη χώρα, ωστόσο δεν θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα του όσο ήταν στο Παγκόσμιο Συλλόγων στις ΗΠΑ. Ο Ταρεμί πάντως παρότι βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση φρόντισε να μεταφέρει εμψυχωτικά μηνύματα προς τους συμπαίκτες του στην Ίντερ, ότι ο ίδιος είναι καλά και ότι μπορούν να τα καταφέρουν στις υποχρεώσεις του. Ο ίδιος μάλιστα όσο ήταν εγκλωβισμένος δεν άφησε ποτέ την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο και έκανε ατομικές προπονήσεις. Πάντα σκληρός, δυνατός και ανθεκτικός σε κάθε συνθήκη και σε όποια δύσκολη κατάσταση.

Ο Ταρεμί σε αριθμούς

Πόρτο: 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 αγώνες

Περσέπολις: 55 γκολ σε 112 αγώνες και 21 ασίστ

Ίντερ: 3 γκολ σε 43 αγώνες και 9 ασίστ

Αλ Γκαράφα: 19 γκολ και 9 ασίστ σε 39 αγώνες

Ρίο Άβε: 21 γκολ και 5 ασίστ σε 37 αγώνες

Ιρανζαβάν: 12 γκολ σε 22 αγώνες

Σαχίν Μπουσέρ: 1 γκολ και 1 ασίστ σε 10 αγώνες

Εθνική Ιράν: 53 γκολ και 24 ασίστ σε 94 αγώνες

Οι τίτλοι του Ταρεμί