Ο Ιρανός και πολύπειρος σέντερ φορ, Μεχντί Ταρεμί, αφίχθη στην Αθήνα προκειμένου να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2 χρόνια σε μία σπουδαία κίνηση από πλευράς Πειραιωτών.

Πήρε λίγο παραπάνω χρόνο - καθώς πρακτικά ο Ολυμπιακός με την Ίντερ τα είχαν βρει εδώ και μέρες - αλλά τελικώς ήρθε το happy end. Οι Πειραιώτες έφεραν στην Αθήνα έναν τοπ παίκτη με σημαντική καριέρα πίσω του. Έναν εκ των κορυφαίων παικτών στη χώρα του, το Ιράν, τον Μεχντί Ταρεμί .

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 33χρονος επιθετικός ανέφερε:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στον Ολυμπιακό. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού:

«Όλοι ξέρουμε το μέγεθος του Ολυμπιακού και τους πάρα πολλούς θερμούς οπαδούς που έχει. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να τους γνωρίσω».

Για την επιθετική τριπλέτα που θα σχηματίσει με Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ:

«Τώρα θα είμαστε συμπαίκτες και θα είμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσουμε την ομάδα. Το σημαντικό είναι να κερδίζει εκείνη».

Οι δηλώσεις του Ταρεμι στην άφιξη του για τον Ολυμπιακό!#olympiacosfc pic.twitter.com/P0ZYa7wTNT August 31, 2025

Ο Ιρανός αφίχθη στη χώρα μας το πρωί της Κυριακής με πτήση από την Κωνσταντινούπολη για να κλείσει και τυπικά στους Ερυθρόλευκους. Θα κλείσει με διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό (με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές) και η Ίντερ θα εισπράξει 2 με 2.5 εκατ. ευρώ από τη μεταγραφή αυτή. Ο Ταρεμί στην καριέρα του έχει φορέσει τόσο τη φανέλα της Ίντερ όσο και αυτή της Πόρτο. Ο Ταρεμί έρχεται να πλαισιώσει την τριάδα των Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ και να βοηθήσει αισθητά με την ποιότητα και την εμπειρία του. Η κίνηση αυτή έρχεται και στο περιθώριο των δηλώσεων του Βαγγέλη Μαρινάκη που έκανε λόγο για απόκτηση σέντερ φορ αλλά και την παράδοση που θα συνεχιστεί και φέτος με έκπληξη (ή και εκπλήξεις).

Ο Ταρεμί σε αριθμούς

Πόρτο: 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 αγώνες

Περσέπολις: 55 γκολ σε 112 αγώνες και 21 ασίστ

Ίντερ: 3 γκολ σε 43 αγώνες και 9 ασίστ

Αλ Γκαράφα: 19 γκολ και 9 ασίστ σε 39 αγώνες

Ρίο Άβε: 21 γκολ και 5 ασίστ σε 37 αγώνες

Ιρανζαβάν: 12 γκολ σε 22 αγώνες

Σαχίν Μπουσέρ: 1 γκολ και 1 ασίστ σε 10 αγώνες

Εθνική Ιράν: 53 γκολ και 24 ασίστ σε 94 αγώνες

Οι τίτλοι του Ταρεμί