Ο Παναιτωλικός πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη νέα σεζόν, καθώς επικράτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία του στην έδρα του Άρη.

Ο Παναιτωλικός... σίγησε με τον πλέον πειστικό τρόπo τις «φωνές» αμφισβήτησης που υπήρχαν μετά την ήττα από τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη θριάμβευσε στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς νίκησε τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με 2-0, χάρη στα δύο υπέροχα γκολ των φορ Χόρχε Αγκίρε και Κόστα Άλεξιτς, ενώ το πιο σημαντικό είναι πως συνδύασε το αποτέλεσμα με καλή εικόνα και συνεπώς τα Καναρίνια θα δουλέψουν στη διακοπή με την ψυχολογία στα ύψη.

Εκτός από το γεγονός πως πάντα μια νίκη με αντίπαλο του βεληνεκούς του Άρη είναι ξεχωριστής σημασίας αυτό το αποτέλεσμα ήρθε σε μια... αφιλόξενη έδρα για τους Αγρινιώτες, όπως είναι το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αυτή ήταν μόλις το δεύτερο κιτρινομπλέ «διπλό» στην ιστορική έδρα των Θεσσαλονικιών. Σε 12 επισκέψεις στο «Χαριλάου» για το πρωτάθλημα ο Παναιτωλικός έχει επτά ήττες και τρεις ισοπαλίες, ενώ με τις γκολάρες των Αγκίρε - Άλεξιτς έφτασε τα επτά τέρματα στην έδρα του Άρη, έχοντας δεχτεί 22.

Το πρώτο «διπλό» επί του Άρη

Η παρθενική φορά που τα Καναρίνια έφυγαν με τρίποντο από το «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 15 Δεκεμβρίου του 2018, όταν ο Παναιτωλικός του Τραϊανού Δέλλα είχε υποτάξει τον Άρη του Σάββα Παντελίδη με 2-1.

Οι Θεσσαλονικείς έπαιζα από το 28' με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Χουλιάν Κουέστα για πέναλτι στον Μοράρ. Τη θέση του Ισπανού στην εστία πήρε ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος απέκρουσε την εκτέλεση του Φράνκο Μάζουρεκ από την άσπρη βούλα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 63' με τον Μαλή, ο Ντιγκινί είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 71' και ο Λουσέρο πέτυχε το γκολ της νίκης στο 75'.

Οι ενδεκάδες εκείνου του ματς

Άρης (Σάββας Παντελίδης): Κουέστα, Κωνσταντινίδης, Δεληζήσης, Βέλεθ, Βαλεριάνος (55′ Μενέντεθ), Ματίγια, Σιώπης, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία (82′ Ναζλίδης), Ντιγκινί, Γιουνές (30′ Αναγνωστόπουλος).

Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας): Κυριακίδης, Λιάβας, Μαλής, Άργκους, Τσοκάνης, Λουσέρο, Ντίας (88′ Χαντάκιας), Μασουρέκ (83′ Τσιγγάρας), Καμαρά (13′ λ.τρ. Μανά), Ουίλιαν, Μορά

Το αρνητικό σερί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» που έσπασε ο Παναιτωλικός

Από εκείνο το βράδυ του Δεκεμβρίου του 2018 μέχρι τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Γιάννη Πετράκη ο Παναιτωλικός έτρεξε αρνητικό σερί πέντε ηττών και μιας ισοπαλίας για το πρωτάθλημα, ενώ τον Μάρτιο του 2024 είχε τη «λευκή» ισοπαλία - αποκλεισμό στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Το σερί στην έδρα του Άρη:

Άρης - Παναιτωλικός 2-0, 27.10.2019

Άρης - Παναιτωλικός 0-0, 14.02.2021

Άρης - Παναιτωλικός 5-1, 24.10.2021

Άρης - Παναιτωλικός 1-0, 29.12.2022

Άρης - Παναιτωλικός 3-0, 24.09.2023

Άρης - Παναιτωλικός 0-0, 06.03.2024 *

Άρης - Παναιτωλικός 2-1, 23.02.2025

* Αποκλεισμός στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη (Θεσσαλο-)νίκη

Πέρα από το «Κλεάνθης Βικελίδης» αρκετά... αφιλόξενη για τον Παναιτωλικό είναι γενικά η Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό πως στη διάρκεια της παρουσίας τους στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου τα Καναρίνια έχουν κάνει συνολικά τρεις νίκες κόντρα στους «μεγάλους» της πόλης, με τις δυο να είναι επί του Άρη και μια κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Στις 31 Ιανουαρίου του 2015 οι Αγρινιώτες του Μάκη Χάβου υπέταξαν τους Θεσσαλονικείς του Άγγελου Αναστασιάδη με 2-1. Τότε ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αντρέ Άλβες, ο οποίος είχε σκοράρει δις, στο 7' και στο 90', ενώ ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ρόμπερτ Μακ (73').

Έκτοτε ο Παναιτωλικός τρεχει σερί με μια ισοπαλία και εννέα ήττες σε ματς πρωταθλήματος.

Ο Παναιτωλικός κόντρα στους «μεγάλους» της Θεσσαλονίκης για το πρωτάθλημα: