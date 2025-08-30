Μετά τη μεγάλη νίκη στην έδρα του Άρη οι παίκτες του Παναιτωλικού έστησαν το δικό τους... πάρτι μαζί με τους περίπου 100 φιλάθλους τους.

Θρίαμβος του Παναιτωλικού στη Θεσσαλονίκη. Οι εξαιρετικοί Αγρινιώτες χάρη στα υπέροχα γκολ των Αγκίρε και Άλεξιτς νίκησαν τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 και πήραν τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα.

Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Γιάννη Πετράκη ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και το χάρηκαν μαζί με τους περίπου 100 φίλους των Καναρινιών που βρέθηκαν στην έδρα των Θεσσαλονικιών για να στηρίξουν την ομάδα τους.