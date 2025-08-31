Ο Αλεσάντρο Μερκάτι αποχωρεί από την Athens Kallithea και είναι έτοιμος να επαναπατριστεί για λογαριασμό της Μπρέσια.

Μετά από μια χρονιά στην Ελλάδα ο Αλεσάντρο Μερκάτι αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ υπάρχει συμφωνία του Ιταλού χαφ με την Μπρέσια της Serie B, με την Athens Kallithea να «ξεφορτώνεται» το βαρύ για τα δεδομένα της Super League 2 συμβόλαιο του και παράλληλα να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης.

Ο 23χρονος μέσος είχε προταθεί στον Παναιτωλικό εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά εξετάστηκε περισσότερο πριν μερικά 24ωρα. Η πλευρά του Ιταλού επιθυμούσε να μετακομίσει στο Αγρίνιο και να παραμείνει σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, όμως από τη στιγμή που όπως φάνηκε η περίπτωση του δεν ήταν προτεραιότητα για τα Καναρίνια ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Μπρέσια.

Στο Emileon είχαν ξεχωρίσει τον Πιέρο Κίσπε, για τον οποίο έγινε πρόταση στην Πούμας, όμως όπως έγραψε ο γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο διεθνής Περουβιανός χαφ παραμέρισε την επιθυμία του να κάνει το βήμα για την Ευρώπη, καθώς επρόκειτο να μετακομίσει στην Αυστραλία για χάρη της Σίδνεϊ FC. Φυσικά στις τάξεις των Κιτρινομπλέ ήξεραν πως η περίπτωση του 24χρονου ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς υπήρχε ανταγωνισμός και από την Αργεντινή (Ροζάριο και Σαν Λορέντζο).

Στον Παναιτωλικό συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι προσπάθειες για την απόκτηση ενός χαφ κι ενός μεσοεπιθετικού, οι οποίοι θα αποτελούν ουσιαστική αναβάθμιση για το ρόστερ του Γιάννη Πετράκη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την άφιξη του Τζέισον Τσούρα στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές.

Όσον αφορά την Athens Kallithea μετά τον Μερκάτι και τον Μότοκ που παραχωρήθηκε στην Τριεστίνα, παρελθόν αποτελεί και ο Πίρι Σοΐρι, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιο του, ενώ τα επόμενα 24ωρα αναμένονται και εξελίξεις για το μέλλον του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη.