Όπως γράφτηκε στο Περού, ο Παναιτωλικός κατέθεσε πρόταση στην Πούμας για τη μεταγραφή του Πιέρο Κίσπε.

Από τη στιγμή που ο Γιάννης Πετράκης ζήτησε να γίνει προσθήκη για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του Παναιτωλικού στο «Emileon» κινούνται στην αγορά για τη μεταγραφή χαφ. Η περίπτωση του Αλεσάντρο Μερκάτι είναι στο τραπέζι, ενώ όπως αποκάλυψαν στο Μεξικό οι Αγρινιώτες θέλουν τον Πιέρο Κίσπε.

Πρόκειται για 24χρονο, διεθνή με το Περού μέσο, ο οποίος μετράει 12 εμφανίσεις και 1 γκολ με τη φανέλα της εθνικής του. Είναι δεξιοπόδαρος και παίζει τόσο στο «8», όσο και στο «10».

Προέρχεται από την Ουνιβερσιτάριο της πατρίδας του και τον Γενάρη του 2024 η Πούμας επένδυσε περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του. Το συμβόλαιο του με το κλαμπ του Μεξικού έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη στο Μεξικό μετράει έξι εμφανίσεις, εκ των οποίων τις δυο ως βασικός. Με την Πούμας μετράει 71 εμφανίσεις, με 5 γκολ και 4 ασίστ, ενώ με την Ουνιβερσιτάριο είχε 88 συμμετοχές, με 11 γκολ και 8 ασίστ.

Όπως αναφέρουν στο Μεξικό ο διεθνής Περουβιανός μέσος επιθυμεί να παίξει στην Ευρώπη. Στην πατρίδα του Κίσπε αναφέρουν πως η Πούμας θέλει να τον παραχωρήσει για να ανοίξει θέση στο ρόστερ της και πως υπάρχει πρόταση από πλευράς Παναιτωλικού.

Για τον 24χρονο χαφ υπάρχει ενδιαφέρον και από την Αργεντινή, καθώς τον θέλουν τόσο η Ροζάριο, όσο και η Σαν Λορέντζο.