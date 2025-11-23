Η Μαρκό απέδρασε από την Ηλιούπολη, ενώ Αιγάλεω και Παναργειακός ήρθαν ισόπαλοι.

Η Μαρκό πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Ηλιούπολης με 2-1 κι ανέβηκε στην τρίτη θέση, ενώ το Αιγάλεω δεν μπόρεσε εντός έδρας να λυγίσει τον Παναργειακό στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Οι φιλοξενούμενοι που έχασαν πέναλτι πήραν τον βαθμό με το 0-0.

Ηλιούπολη – Μαρκό 1-2

Σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Ηλιούπολης εκτός έδρας πανηγύρισε η Μαρκό και ανέβηκε στην τρίτη θέση. Στο 10' οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι σε σέντρα σουτ του Χάικα και στο 15' έγινε το 1-0 για τη Μαρκό με αυτογκόλ του Κρέτσι.

Στο 36' η Ηλιούπολη άγγιξε την ισοφάριση. Σε σέντρα του Μίγια, ο Μαϊδανός έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στο χορτάρι με τους γηπεδούχους να ζητούν ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Πέντε λεπτά αργότερα η Ηλιούπολη έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Κρέτσι. Κατάφερε, ωστόσο, να ισοφαρίσει στο 55' με τον Μίγια. Η Μαρκό, όμως, πήρε τη νίκη με γκολ του Μιούλερ στο 59'.

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Χάικα (44' Νεοφυτίδης), Νόνης, Κωστούλας, Μαϊδανός, Θωμαΐδης, Κρέτσι, Τσουμάνης (79' Σαμ), Μίγια, Κεραμίδας (79' Ζαφειράκης), Χριστόπουλος (69' Λεσάι).

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι, Ριτσοτάκης, Φατιόν, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (66' Παυλίδης), Οικονομίδης, Κωνσταντακόπουλος, Μεντόζα (66' Καλλέργης), Κυριακίδης (81' Μιγιενγκά).

Αιγάλεω – Παναργειακός 0-0

Το Αιγάλεω μετά την ισοπαλία με την Athens Kallithea, δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες κι έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τον ουραγό Παναργειακό. Οι δύο ομάδες είχαν από μία μεγάλη φάση για να πάρουν τη νίκη.

Το Αιγάλεω στο 44' όταν το σουτ του Τάτση κατέληξε στο δεξί δοκάρι του Καραγκιόζη και ο Παναργειακός στο 48'. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Τσάνι νικήθηκε από τον Κυρίτσης

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ, Ζιούλης, Καρρίκι, Τάτσης, Ευαγγέλου, Βάρκας, Χόσκο, Αθανασακόπουλος (73′ Ενομό), Κωστέας (73′ Φοφανά), Κουϊρουκίδης.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Αρμένης, Γιαλαμίδης, Νικολετόπουλος, Ντάμακ (20′ λ.τ Τσάνι), Σίντικ, Κότζα, Φοκάμ (69′ Χατζηδημητρίου), Καρυπίδης, Κονέ (69′ Πέτροβιτς).

Athens Kallithea - Πανιώνιος 0-1

Νωρίτερα, ο Πανιώνιος με σκορ 1-0 ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι κόντρα στην Athens Kallithea στο Ελ Πάσο και μετέτρεψε τη μάχη για την κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Superleague σε μάχη για δύο.

Ο Παπαγεωργίου ήταν ο «χρυσός» σκόρερ, όταν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, έπειτα από ωραία ενέργεια έκανε το σουτ έξω από την περιοχή και ο πορτιέρε των γηπεδούχων δεν υπολόγισε σωστά με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν, έψαξαν το γκολ και στο φινάλε είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Γκέζου, οπότε οι Νεοσμυρνιώτες κράτησαν τη νίκη. ο αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα και έχασε έδαφος από την κορυφή.

Athens Kallithea: Κρέσπι, Πανάγου, Μαυριάς, Ματίγια, Ινσούα (62′ Παυλάκης), Προδρομίτης, Μεταξάς (58′ Γερολέμου), Γκολφίνος, Σαταριάνο (77′ Σαρδέλης), Γκαντίγιο, Γκέζος.



Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Γένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Στούπης, Μπελμόντ (64′ Μπεχαράνο), Φαν ντερ Βάτερ (46′ Κολοβός), Μόρσεϊ, Παπαγεωργίου (64′ Κρητικός), Μωραΐτης (74′ Βοΐλης).

Πρόγραμμα 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 22/11

Καλαμάτα - Χανιά 1-0

Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 2-2

Κυριακή 23/11

Athens Kallithea - Πανιώνιος 0-1

Ηλιούπολη - Μαρκό 1-2

Αιγάλεω - Παναργειακός 0-0

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 29

2. Πανιώνιος 24

3. Μαρκό 19

4. Athens Kallithea 17

----------------------

5. Ολυμπιακός Β 14

6. Ελλάς Σύρου 13

7. Αιγάλεω 11

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 4