Όπως αναμενόταν, η συμφωνία του Παναιτωλικού με τη Στρόνγκεστ ολοκληρώθηκε και πλέον απομένει να εκδοθούν τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε ο Τζέισον Τσούρα να έρθει στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές.

Παίκτης του Παναιτωλικού πρέπει να θεωρείται ο Τζέισον Τσούρα. To deal των δυο κλαμπ ολοκληρώθηκε και τυπικά η συμφωνία με τη Στρόνγκεστ για την αγορά του Τζέισον Τσούρα. Οι δυο πλευρές είχαν βρει εδώ και μερικά 24ωρα τη «χρυσή τομή» για τη μεταγραφή του διεθνή Βολιβιανού μεσοεπιθετικού και πλέον έπεσαν οι υπογραφές.

Οι διαδικασίες της έκδοσης της visa του Τσούρα βρίσκονται σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθούν ο ποδοσφαιριστής θα μεταβεί στο Αγρίνιο (πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα) για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά ο 23χρονος θα βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Πετράκη.

Θυμίζουμε πως ο Τσούρα είναι ύψους 1.75μ., αριστεροπόδαρος, διεθνής με τη Βολιβία μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στα άκρα (κυρίως δεξιά με ανάποδο πόδι), όσο και στο «10».

Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στη Στρόνγκεστ της πατρίδας του, με την οποία μετράει 146 εμφανίσεις, με 29 γκολ και 21 ασίστ. «Τρέχει» αρκετά γεμάτη σεζόν με 20 εμφανίσεις, έξι γκολ και πέντε ασίστ.