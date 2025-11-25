Super League 2: Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά

Η SL2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και ότι τα Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας και Ηλιούπολη - Καλαμάτα θα μεταδοθούν τηλεοπτικά.

Γνωστό έγινε από τη Super League 2 το ακριβές πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής για το προσεχές σαββατοκύριακο. Όπως ανακοινώθηκε, το Σάββατο (29/11) το Ηλιούπολη - Καλαμάτα θα μεταδοθεί από το ACTION 24, όπως και το ματς της Κυριακής (30/11) μεταξύ της Νίκη Βόλου και της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 29/11

Kαβάλα - Νέστος Χρυσούπολης ,Δημοτικό Στάδιο Καβάλας, 29/11/25, 15:00

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα, Γήπεδο Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμαριάς, 29/11/25, 15:00

Κυριακή 30/11

Ηρακλής - Καμπανιακός, Καυτανζόγλειο, 30/11/25 15:00

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας, Γήπεδο Παντελής Μαγούλας, 30/11/25 14:00, ACTION 24

Αστέρας AKTOR Β' - Μακεδονικός, Γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 30/11/25 14:00

Νότιος όμιλος



Σάββατο 29/11

Ηλιούπολη - Καλαμάτα, Δημοτικό στάδιο Ηλιούπολης, 29/11/25, 14:00, ACTION 24

Χανιά - Ολυμπιακός Β', Γήπεδο Περιβολιών, 29/11/25, 14:00

Mαρκό - Αιγάλεω, Δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου, 29/11/25, 15:00

Κυριακή 30/11

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea FC, Δημοτικό στάδιο Ερμούπολης, 30/11/25 13:00

Παναργειακός - Πανιώνιος, ΔΑΚ Άργους, 30/11/25 15:00