Super League 2: Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά
Γνωστό έγινε από τη Super League 2 το ακριβές πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής για το προσεχές σαββατοκύριακο. Όπως ανακοινώθηκε, το Σάββατο (29/11) το Ηλιούπολη - Καλαμάτα θα μεταδοθεί από το ACTION 24, όπως και το ματς της Κυριακής (30/11) μεταξύ της Νίκη Βόλου και της Αναγέννησης Καρδίτσας.
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Βόρειος Όμιλος
Σάββατο 29/11
Kαβάλα - Νέστος Χρυσούπολης ,Δημοτικό Στάδιο Καβάλας, 29/11/25, 15:00
ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα, Γήπεδο Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμαριάς, 29/11/25, 15:00
Κυριακή 30/11
Ηρακλής - Καμπανιακός, Καυτανζόγλειο, 30/11/25 15:00
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας, Γήπεδο Παντελής Μαγούλας, 30/11/25 14:00, ACTION 24
Αστέρας AKTOR Β' - Μακεδονικός, Γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 30/11/25 14:00
Νότιος όμιλος
Σάββατο 29/11
Ηλιούπολη - Καλαμάτα, Δημοτικό στάδιο Ηλιούπολης, 29/11/25, 14:00, ACTION 24
Χανιά - Ολυμπιακός Β', Γήπεδο Περιβολιών, 29/11/25, 14:00
Mαρκό - Αιγάλεω, Δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου, 29/11/25, 15:00
Κυριακή 30/11
Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea FC, Δημοτικό στάδιο Ερμούπολης, 30/11/25 13:00
Παναργειακός - Πανιώνιος, ΔΑΚ Άργους, 30/11/25 15:00
