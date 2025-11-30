Η ομάδα της Σύρου συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία, επικρατώντας 2-0 της Athens Kallithea και κοιτάζοντας πλέον τα... ψηλά της βαθμολογίας, λίγες μέρες πριν το ιστορικό ματς με τον Ολυμπιακό.

Συνεχίζει να... καλπάζει η «σταχτοπούτα» της Superleague 2. Η Ελλάς Σύρου πήρε την 3η εντός έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 της Athens Kallithea το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) για την 12η αγωνιστική.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα παρουσίασαν ανά διαστήματα εξαιρετικό ποδόσφαιρο και πήραν μια σπουδαία νίκη που τους απομακρύνει από τα... χαμηλά, με τη Συριανή ομάδα να βλέπει πλέον τα Playoffs της λίγκας. Πλέον, άπαντες στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων στρέφουν την προσοχή τους στο ιστορικό εντός έδρας παιχνίδι της Τετάρτης (3/12, 13:30) με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδος.

Το ματς:

Με το... καλησπέρα στο ματς οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Βερνάρδο (3'), όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η προειδοποίηση δεν έγινε αντιληπτή από τους παίκτες του κ. Οφρυδόπουλου, και η Ελλάς Σύρου άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό. Μετά από παράλληλο γύρισμα, ο Βερνάδος βρέθηκε αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι και, αυτή τη φορά καλυπτόμενος, έκανε εύκολα το 1-0.

Οι Συριανοί, γνωστοί για την επιθετική φιλοσοφία τους, πίεσαν για δεύτερο γκολ, όμως στο 32' η κοντινή κεφαλιά του Γιάκου πέρασε μόλις άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλλιθέα προσπάθησε να ισορροπήσει και να φτάσει στο 1-1, όμως ο Γκίνης είπε «όχι» στο εντός περιοχής σουτ του Βασιλόγιαννη στο 59'. Ο κίπερ των γηπεδούχων είχε απάντηση και τέσσερα λεπτά μετά (63') σε σουτ του Μαυρία στην αριστερή του γωνία. Και αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, έγινε το 2-0! Στο 67' οι παίκτες του κ. Χριστοφιλέα άλλαξαν ωραία την μπάλα έξω από την περιοχή, ο Κόλα βρέθηκε τετ-α-τετ και δεν αστόχησε, διπλασιάζοντας τα γκολ της ομάδας του.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και οι Κυκλαδίτες κοιτάζουν πλέον την... υποδοχή του νταμπλούχου Ολυμπιακού την Τετάρτη (3/12, 13:30).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Ζαφείρης, Γαρουφαλιάς, Νάτσος, Γιάκος, Κόλα, Νίνο, Βερνάρδος

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Πανάγου, Μαυριάς, Πασαλίδης, Παυλάκης, Προδρομίτης, Βασιλόγιαννης, Γκολφίνος, Σαταριάνο, Σαρδέλης, Γκέζος.

Superleague 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ηλιούπολη - Καλαμάτα 0-3

Χανιά - Ολυμπιακός Β' 1-0

Μαρκό - Αιγάλεω 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea 2-0

Παναργειακός - Πανιώνιος, 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 32β.

2. Πανιώνιος 24β.

3. Μαρκό 19β.

4. Athens Kallithea 17β.

----------------------

5. Ελλάς Σύρου 16β.

6. Ολυμπιακός Β' 14β.

7. Αιγάλεω 11β.

8. Χανιά 9β.

9. Ηλιούπολη 7β

10. Παναργειακός 4β.