Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Σκωτία ο Σίριλ Ντέσερς θα αγωνίστει στο ντέρμπι της Ρέιντζερς με την Σέλτικ κι έπειτα θα πάει στον Παναθηναϊκό.

Δεδομένη βλέπουν την μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς από την Ρέιντζερς στον Παναθηναϊκό οι Σκωτσέζοι. Σε σημερινό δημοσίευμα από την χώρα από την χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρεται πως ο Νιγηριανός φορ θα αγωνιστεί στο σημερινό μεγάλο εντός έδρας ντέρμπι των «Gers» με την Σέλτικ, το οποίο ξεκινάει στις 14:00 και ύστερα θα αποχωρήσει για να πάει στον Παναθηναϊκό.

Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε μάλιστα την ενδεκάδα της για το ματς αυτό, με τον 30χρονο φορ να μην συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό σχήμα, αλλά είναι κανονικά εντός αποστολής, όντας στον πάγκο με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς.

Ποιος είναι ο Ντέσερς

Ο Ντέσερς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ουντ-Χέφερλε Λέουβεν το 2014 κι έμεινε στο Βέλγιο για ακόμη δύο έτη. Στο διάστημα αυτό έπαιξε και για τη Λόκερεν, μέχρι να μετακομίσει στην Μπρέντα το 2016.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ουτρέχτη, όπου έμεινε δύο σεζόν μέχρι να πάρει μεταγραφή για την Χεράκλες Άλμελο. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 56 συμμετοχές με 19 γκολ κι επτά ασίστ.

Το 2020 αποχώρησε για να ενταχθεί στην Γκενκ εκεί όπου αγωνίστηκε για επίσης έναν χρόνο μέχρι να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Φέγενορντ. Στο μεταξύ είχε παίξει σε 43 ματς με 11 γκολ κι έξι ασίστ ως απολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του το 2022 επέστρεψε στο Βέλγιο και αμέσως μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κρεμονέζε.

Το 2023 εντάχθηκε στο ρόστερ της Ρέιντζερς, όπου μέτρησε 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντική η συμβολή του στο σκοράρισμα, μιάς και ο 30 χρονος στράικερ έχει για τους Σκωτσέζους 52 γκολ και 17 ασίστ.

Τη σεζόν 2023/24 πήρε το Κύπελλο Σκωτίας, ενώ ένα από τα highlights της καριέρας του είναι η ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Conference League με 10 γκολ το 2021/22.

Συνολικά σε 395 παιχνίδια, έχει σκοράρει 163 γκολ, μοιράζοντας και 57 ασίστ!