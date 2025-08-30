Δυνατά για Ντέσερς ο Παναθηναϊκός

Ο Σίριλ Ντέσερς φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για να καλύψει το κενό που άφησε η πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Σπόρτινγκ για την παραχώτηση του Φώτη Ιωαννίδη, οι «πράσινοι» άρχισαν να δουλεύουν ακόμα περισσότερο την λίστα που είχαν ετοιμάσει με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του. Από αυτή φαίνεται πως προκρίνεται ο Σίριλ Ντέσερς, για την απόκτηση του οποίου το «τριφύλλι» επιταγχύνει τις διαδικασίες.

Ο επιθετικός της Ρέιντζερς έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος άναψε το... πράσινο φως για να προχωρήσει η υπόθεσή του.

Tο ενδιαφέρον της ΑΕΚ

Θυμίζουμε πως για τον 30χρονο επιθετικό, στα μέσα Ιουλίου, είχε ενδιαφερθεί και η ΑΕΚ. Μάλιστα, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετωπιζε την Ρέιντζερς και ο Ντέσερς έγινε αλλαγή, όλοι στάθηκαν στο γεγονός οτι δεν θα μπορούσε να βοηθήσει την Ένωση στα προκριματικά του Conference League. Ωστόσο τελικά η υπόθεσή του δεν προχώρησε και τώρα το «τριφύλλι» παίζει δυνατά για την απόκτησή του.

Ποιος είναι ο Ντέσερς

Ο Ντέσερς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ουντ-Χέφερλε Λέουβεν το 2014 κι έμεινε στο Βέλγιο για ακόμη δύο έτη. Στο διάστημα αυτό έπαιξε και για τη Λόκερεν, μέχρι να μετακομίσει στην Μπρέντα το 2016. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ουτρέχτη, όπου έμεινε δύο σεζόν μέχρι να πάρει μεταγραφή για την Χεράκλες Άλμελο. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 56 συμμετοχές με 19 γκολ κι επτά ασίστ.

Το 2020 αποχώρησε για να ενταχθεί στην Γκενκ εκεί όπου αγωνίστηκε για επίσης έναν χρόνο μέχρι να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Φέγενορντ. Στο μεταξύ είχε παίξει σε 43 ματς με 11 γκολ κι έξι ασίστ ως απολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του το 2022 επέστρεψε στο Βέλγιο και αμέσως μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κρεμονέζε.

Το 2023 εντάχθηκε στο ρόστερ της Ρέιντζερς, όπου μέτρησε 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντική η συμβολή του στο σκοράρισμα, μιάς και ο 30 χρονος στράικερ έχει για τους Σκωτσέζους 52 γκολ και 17 ασίστ. Τη σεζόν 2023/24 πήρε το Κύπελλο Σκωτίας, ενώ ένα από τα highlights της καριέρας του είναι η ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Conference League με 10 γκολ το 2021/22.