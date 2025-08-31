Ο Ρουί Βιτόρια θα διατηρήσει την βάση του στην ενδεκάδα για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, ωστόσο πρόκειται να δώσει ευκαιρίες και σε κάποιους από τους παίκτες που δεν έχουν καταφέρει να πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχής ακόμα.

Η ώρα της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού στην φετινή Stoiximan Superleague έφτασε, με τους «πρασίνους» να αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Λεβαδειακό για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην επιστροφή τους στην Λεωφόρο. Την 1η αγωνιστική το παιχνίδι με τον ΟΦΗ είχε αναβληθεί κατόπιν αιτήματός τους εξαιτίας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Το «τριφύλλι» πηγαίνει στο ματς αυτό έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της ευρωπαϊκής του... αποστολής, άρα με πολύ καλή ψυχολογία, αλλά και με μόλις μία απουσία, αφού ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει μονάχα στον Τιν Γεντβάι, που ξεκίνησε να προπονείται την Παρασκευή (29/08), όμως δεν ήταν έτοιμος για να παίξει. Πρώτη συμμετοχή στην αποστολή της νέας του ομάδας για το μεγάλο της μεταγραφικό απόκτημα, Ρενάτο Σάντσες.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου

Από την πλευρά του Λεβαδειακού, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τσιμπόλα, που αποβλήθηκε την πρώτη αγωνιστική και στους τραυματίες Κάτρη και Μπάλτσι. Κανονικά στην αποστολή θα είναι οι πρώην «πράσινοι» Λοντίγκιν, Βέρμπιτς και Παλάσιος.

Σταθερή η βάση, αλλά αλλαγές σε πρόσωπα

Ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται να προβεί σε μερικό ροτέισον κόντρα στο κλαμπ της Λιβαδειάς τόσο για να φρεσκάρει την ομάδα μετά την προσπάθεια που έκανε στην Σαμψούντα όσο και για να δώσει αγωνιστικά λεπτά σε παίκτες που δεν καταφέρει ακόμη να παίξουν όσο θα ήθελε.

Αυτό μπορεί να αφορά τόσο ποδοσφαιριστές, όπως ο Ίνγκασον ή ο Μλαντένοβιτς όσο και νεοαποκτηθέντες, όπως ο Λαφόν, ο Καλάμπρια και ο Ζαρουρί. Δύσκολα θα δούμε τον Ρενάτο Σάντσες να εντάσσεται στην κατηγορία αυτή, με το πιθανότερο σενάριο να τον θέλει να μπαίνει λίγα λεπτά ως αλλαγή.

Κάπως έτσι υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά για την ενδεκάδα, αφού μέχρι και η παρουσία του Ντραγκόφσκι δεν είναι δεδομένη, παρά τις καλές εμφανίσει του, μιας μπορεί ο Πορτογάλος κόουτς να κρίνει πως ήρθε η ώρα του Λαφόν να κάνει το ντεμπούτο του.

Στο κέντρο της άμυνας είναι πιθανό ο Ίνγκασον να πάρει την θέση είτε του Τουμπά είτε του Πάλμερ Μπράουν, που δεν έχουν καθίσει καθόλου στα προκριματικά ενώ και στα δύο άκρα οι Καλάμπρια και Μλαντένοβιτς ερίζουν για μία θέση στην ενδεκάδα.

Στην μεσαία γραμμή είναι πιθανό να μην υπάρξει αλλαγή. Οι Τσιριβέγια και Τσέριν θα διατηρήσουν την θέση τους ενώ είναι πιθανό να παραμείνει βασικός και ο Τάσος Μπακασέτας.

Από κει και πέρα στις θέσεις των εξτρέμ, πέραν από τους Τζούρισιτς, Πελίστρι και Τετέ, που είναι ο μόνιμος «ευχάριστος» πονοκέφαλος του Βιτόρια, υπάρχει και ο Ζαρουρί, που... χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας. Στην επίθεση θα βρεθεί ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα επανέλθει στο αρχικό σχήμα.