Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Οι δηλώσεις του Ταμπόρδα πριν μπει στο αεροπλάνο και η φωτογραφία από την πτήση
Ο Βισέντε Ταρμπόδα είναι καθ' οδόν για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, με την άφιξή του να είναι προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή (31/08).
Λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για το μεγάλο αυτό ταξίδι, έκανε στο ESPN τις τελευταίες του δηλώσεις όπου προφανώς βασικό θέμα ήταν η αποχώρησή του από την αγαπημένη του Μπόκα, την ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαρικά και λάτρεψε από μικρό παιδί.
"BOCA ES MI CASA. SERÍA LINDO EN UN FUTURO VOLVER... SOY HINCHA DEL CLUB". Vicente Taborda habló con #ESPN antes de partir rumbo a Grecia para sumarse al Panathinaikos. pic.twitter.com/8KFNPpNO0qAugust 31, 2025
«Ήμουν στην Μπόκα απ' όταν ήμουν εννέα ετών... Είμαι οπαδός της, την αγαπάω πολύ και εύχομαι να τα πάει πολύ καλά το διάστημα που δεν θα είμαι μαζί της. Αν κάποια στιγμή εμφανιζόταν η ευκαιρία να επιστρέψω, θα ήταν πολύ καλό» είπε και πήρε τον δρόμο για την Αθήνα.
Μάλιστα την δημοσιότητα είδε και σχετική φωτογραφία, την οποία ανέβασε ο γνωστός δημοσιογράφος Λουίς Σέζαρ Μέρλο, στην οποία φαίνονται να ποζάρουν ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος με τον ατζέντη του, Εζεκίελ Μανέρα μέσα από το αεροπλάνο.
🚨Vicente Taborda ya viaja a Grecia para firmar con el Panathinaikos hasta junio de 2029.
*️⃣Boca vendió el 80% de su pase en u$s 5M.
📸Junto a su agente Ezequiel Manera. pic.twitter.com/1Rjn36lqhA— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 31, 2025
Υπενθυμίζουμε πως η μεταγραφή του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό θα κοστίσε περίπου 5 εκατ. δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του ενώ ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.
