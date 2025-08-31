Την ώρα που ο Βισέντε Ταμπόρδα ταξιδεύει για την Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, είδαν το φως της δημοσιότητας οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο πριν την πτήση του, αλλά και μία φωτογραφία από κείνη.

Ο Βισέντε Ταρμπόδα είναι καθ' οδόν για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, με την άφιξή του να είναι προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή (31/08).

Λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για το μεγάλο αυτό ταξίδι, έκανε στο ESPN τις τελευταίες του δηλώσεις όπου προφανώς βασικό θέμα ήταν η αποχώρησή του από την αγαπημένη του Μπόκα, την ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαρικά και λάτρεψε από μικρό παιδί.

«Ήμουν στην Μπόκα απ' όταν ήμουν εννέα ετών... Είμαι οπαδός της, την αγαπάω πολύ και εύχομαι να τα πάει πολύ καλά το διάστημα που δεν θα είμαι μαζί της. Αν κάποια στιγμή εμφανιζόταν η ευκαιρία να επιστρέψω, θα ήταν πολύ καλό» είπε και πήρε τον δρόμο για την Αθήνα.

Μάλιστα την δημοσιότητα είδε και σχετική φωτογραφία, την οποία ανέβασε ο γνωστός δημοσιογράφος Λουίς Σέζαρ Μέρλο, στην οποία φαίνονται να ποζάρουν ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος με τον ατζέντη του, Εζεκίελ Μανέρα μέσα από το αεροπλάνο.

🚨Vicente Taborda ya viaja a Grecia para firmar con el Panathinaikos hasta junio de 2029.

*️⃣Boca vendió el 80% de su pase en u$s 5M.

📸Junto a su agente Ezequiel Manera. pic.twitter.com/1Rjn36lqhA August 31, 2025

Υπενθυμίζουμε πως η μεταγραφή του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό θα κοστίσε περίπου 5 εκατ. δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του ενώ ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.