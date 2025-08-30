Ο Βισέντε Ταμπόρδα μπήκε στο αεροπλάνο για την Αθήνα και αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας την Κυριακή για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Λίγες μέρες μετά την οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπόκα Τζούνιορς ο Βισέντε Ταμπόρδα πήρε το Σάββατο (30/08) το απόγευμα τον δρόμο για την Ελλάδα προκειμένου να κλείσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στους «πρασίνους».

Το «τριφύλλι» κυνηγήσε πολύ την περίπτωσή του κι έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη βγάζοντας ένα ποσό περί τα 5 εκατ. δολάρια προκειμένου να κατορθώσει να πείσει την Μπόκα Τζούνιορς να παραχωρήσει το 80% των δικαιωμάτων του και την Πλατένσε να επιτρέψει την διακοπή του δανεισμού του, που είχε διάρκεια μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Δεκέμβρη.

Κάπως έτσι ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας την Κυριακή (31/08), ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα κυλήσουν κατ' ευχήν να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.