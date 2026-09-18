Ο ΠΑΟΚ θέλει να φτάσει στη διακοπή με νίκη και ηρεμία, έχοντας πρώτα μπροστά του το Αγρίνιο, εκεί όπου μετρά 13 διαδοχικά «διπλά» απέναντι στον Παναιτωλικό από το 2014!

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την Κυριακή (20/9-21:00) απέναντι στον Παναιτωλικό το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή των τριών εβδομάδων, γνωρίζοντας πως ένα «διπλό» μπορεί να του προσφέρει κάτι περισσότερο από τρεις βαθμούς: ηρεμία, ψυχολογία και πολύτιμο χρόνο δουλειάς.

Το Περιστέρι ανήκει ήδη στο παρελθόν. Οι «ασπρόμαυροι» πήραν αυτό που ήθελαν απέναντι στον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας και πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στο Αγρίνιο και στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Βλέπετε, είναι το τελευταίο πριν από μια ασυνήθιστα μεγάλη, για τη συγκεκριμένη περίοδο, διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Μια νίκη στο Αγρίνιο θα επιτρέψει στον «Δικέφαλο» να μπει στη διακοπή με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και, κυρίως, χωρίς τους κραδασμούς που αναπόφευκτα προκαλεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα πριν από ένα τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς επίσημες υποχρεώσεις.

Για τον Αλέσιο Λίσι, άλλωστε, αυτές οι εβδομάδες αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία. Ο Ιταλός τεχνικός περιμένει αυτό το διάστημα για να δουλέψει περισσότερο πάνω σε πράγματα που μέχρι τώρα, μέσα στη διαδοχή αγώνων, ταξιδιών και αποκατάστασης, δεν ήταν εύκολο να βελτιωθούν.

Η διακοπή που περιμένει ο Λίσι

Ο ίδιος το παραδέχθηκε μετά τη νίκη στο Περιστέρι, σημειώνοντας βέβαια ότι αρκετοί διεθνείς (Ζαφείρης, Άλι, Μπάνζα) θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις.

«Σίγουρα είναι σημαντική, αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θα λείπουν αρκετοί παίκτες. Πρέπει να το διαχειριστούμε, να δουλέψουμε σε αρκετά πράγματα», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα από αυτή την περίοδο που θα είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις για να δουλέψουμε τόσο στην τακτική όσο και στη φυσική κατάσταση, καθώς υπάρχουν παιδιά που είναι πίσω στο θέμα αυτό».

Ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ του και κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές χρειάζονται ακόμη χρόνο για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας και, παράλληλα, να αποκτήσουν αγωνιστικές σχέσεις με τους νέους συμπαίκτες τους.

Ο Λίσι χρειάζεται προπονήσεις. Χρειάζεται χρόνο στο γήπεδο χωρίς το άγχος του επόμενου αγώνα κάθε τρεις ή τέσσερις ημέρες. Και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ηρεμία, ώστε αυτή η δουλειά να γίνει χωρίς να συνοδεύεται από την καταστροφολογία που μπορεί να προκαλέσει ένα στραβό αποτέλεσμα.

Πριν από όλα αυτά, όμως, υπάρχει το Αγρίνιο.

Το Αγρίνιο έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο προορισμό

Κι εδώ μπαίνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά στατιστικά της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Για να βρει κανείς την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ έφυγε χωρίς τη νίκη από την έδρα του Παναιτωλικού πρέπει να γυρίσει 13 χρόνια πίσω, στις 24 Αυγούστου 2013. Τότε η ομάδα με έμβλημα τον Τίτορμο είχε επικρατήσει με 2-0.

Από εκείνο το βράδυ και μετά, ο ΠΑΟΚ επισκέφθηκε 13 φορές το Αγρίνιο για πρωτάθλημα και Κύπελλο και έφυγε 13 φορές νικητής.

Οι δώδεκα από αυτές τις νίκες ήρθαν για το πρωτάθλημα και μία για το Κύπελλο Ελλάδας, τον Ιανουάριο του 2017.

Το εντυπωσιακό είναι πως το σερί άντεξε στον χρόνο, στις αλλαγές προπονητών, στα διαφορετικά ρόστερ και στις διαφορετικές αγωνιστικές συνθήκες. Από το 0-1 του Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι το 0-3 του Ιανουαρίου του 2026, ο κοινός παρονομαστής παρέμεινε ίδιος: ο ΠΑΟΚ έφευγε από το Αγρίνιο με το «διπλό».

Το συνολικό σκορ αυτών των 13 αγώνων είναι 25-5 υπέρ του Δικεφάλου, με επτά από τις νίκες να συνοδεύονται από μηδέν παθητικό. Την Κυριακή θα επιχειρήσει να φτάσει στη 14η διαδοχική νίκη του στην έδρα του Παναιτωλικού.

Το εντυπωσιακό σερί του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο: