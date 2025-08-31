Από έναν βαθμό πήραν ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά πετυχαίνοντας και από ένα τέρμα στο ντέρμπι των πρωταθλητών των ομίλων στην περσινή Super League 2. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Σε ένα ντέρμπι των δύο ομάδων που κατέκτησαν το πρωτάθλημα σερ Βόρειο και Νότιο όμιλο της περσινής Super League 2 η ΑΕΛ Novibet και η Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Πέρεθ για να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι με αυτογκόλ του Παντελάκη. Δείτε τα δύο τέρματα αλλά και τις άλλες ευκαιρίες του ματς στο βίντεο που ακολουθεί.