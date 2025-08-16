Ταμπόρδα: Από τη ρακέτα του τένις στην προφητεία του Ρικέλμε, ο Αργεντινός πρωταθλητής που θέλει ο Παναθηναϊκός

Ξεκίνησε να παίζει μπάλα σε αλάνες, δοκίμασε το... τένις, αλλά το ποδοσφαιρικό του ταλέντο προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Μπόκα που τον ενσωμάτωσε από παιδί στις ακαδημίες της. Αυτή είναι η ιστορία του ταλαντούχου «δεκαριού» που θέλει ο Παναθηναϊκός, του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Μία «ένεση» στη μεσαία γραμμή. Αυτό ψάχνει ο Παναθηναϊκός και φαίνεται πως πάει για... ψώνια στην Αργεντινή! Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, οι Πράσινοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Ο 24χρονος είναι ένα από τα «διαμαντάκια» της Μπόκα Τζούνιορς. Εκείνη ήταν που τον «ψάρεψε» σε μικρή ακόμη ηλικία και τον δοκίμασε στις ακαδημίες της. Προικισμένος με ταλέντο, δεν άργησε να ξεχωρίσει και να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Ταμπόρδα είναι ένα κλασικό «δεκάρι» με ελευθερία κινήσεων. Μπορεί να παίξει με άνεση πίσω από τον φορ, μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ. Τα πράγματα όμως θα μπορούσαν να είναι τελείως διαφορετικά, εάν ένας σκάουτερ δεν τον είχε ανακαλύψει προτού ακόμη κλείσει τα δέκα του χρόνια!

Το Gazzetta σάς παρουσιάζει την πορεία του Ταμπόρδα, η οποία ξεκίνησε στις αλάνες, έκανε στάση σε ένα... tennis club και στη συνέχεια πήρε μία γεύση από Χουάν Ρομάν Ρικέλμε!

Το τένις, ο σκάουτερ και ο... προφήτης Ρικέλμε

Για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, ο Βιθέντε Ταμπόρδα γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 2001 στην πόλη Γκουαλεγουάι της Αργεντινής. Ως μικρός Αργεντινός, έκανε αυτό που μοιάζει να είναι το πεπρωμένο κάθε παιδιού από τη στιγμή που γεννιέται: Να παίζει με τους φίλους του ποδόσφαιρο -ήδη από την τρυφερή ηλικία των πέντε ετών- με όνειρα... μεγάλα, αλλά όχι άπιαστα.

Προτού καλά-καλά ανακαλύψει και ο ίδιος το πάθος του για την μπάλα, βρέθηκε με μία... ρακέτα στο χέρι! Ο Ταμπόρδα ξεκίνησε να ασχολείται με το τένις στο Smash Tennis Club της Γκουαλεγουάι. Μία τυχαία συνάντηση όμως, έμελλε να τον κάνει να στραφεί ολοκληρωτικά και ανεπιστρεπτί στη στρογγυλή θεά.

Το 2010, όταν ήταν πια εννέα ετών, η Μπόκα είχε ξεκινήσει... σαφάρι νέων ταλέντων. Μάλιστα, έψαχνε για παιδιά γεννημένα το 1998, αλλά το μάτι του Ρομπέρτο Μαντοέρι τον εντόπισε, τον ξεχώρισε και ο Ταμπόρδα έβγαλε εισιτήριο για Μπουένος Άιρες! Ο μικρός πηγαινοερχόταν από την πόλη του στο Μπουένος Άιρες ανά δύο εβδομάδες μένοντας αρχικά μαζί με συγγενείς και στη συνέχεια στον κοιτώνα του κλαμπ, ώστε να παίρνει μέρος στα παιχνίδια της Μπόκα κάθε Σάββατο.

Εκείνη την εποχή ήταν που ο δρόμος του συναντήθηκε με εκείνον του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε. O Ταμπόρδα είχε την τύχη να συνομιλήσει με έναν από τους παιδικούς του ήρωες. Με μάτια γουρλωμένα και στόμα ορθάνοιχτο θα άκουγε τότε τους επαίνους του Ρικέλμε για το ταλέντο του. Εκείνος, σαν μάντης προφήτευσε ότι ο μικρός Βιθέντε να παίξει κάποια στιγμή στην πρώτη κατηγορία! Λόγια που χρόνια μετά έγιναν πραγματικότητα.

Επιμονή και ταλέντο που ανταμείφθηκαν με πρωταθλήματα

Ο Ταμπόρδα όχι μόνο έφτασε να παίζει στο τοπ επίπεδο της χώρας του, αλλά πλέον στα 24 του χρόνια έχει αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής. Τη μία ως παίκτης της Μπόκα το 2022 και την άλλη ως δανεικός στην Πλατένσε το 2025.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, τον Ιούλιο του 2021 και εν μέσω... καραντίνας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την φανέλα της Μπόκα, στην πρώτη κατηγορία, όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο Ρικέλμε. Τον επόμενο χρόνο ακολούθησε ο πρώτος του δανεισμός στην Πλατένσε για να ακολουθήσει το 2024 ο δεύτερος. Τότε, ο Ταμπόρδα είχε δηλώσει σε συνέντευξή του «πληγωμένος» και ευχόταν να μπορούσε να έχει περισσότερο χρόνο. Ο δανεισμός όμως του βγήκε σε καλό με το πρωτάθλημα να ακολουθεί λίγους μήνες μετά. Και ιστορικό για την Πλατένσε, το πρώτο της!

Ο μικρός Βιθέντε μεγάλωσε και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά μέσα από σκληρή δουλειά, επιμονή και υπομονή.

«Είναι ένα παιδί που παίζει καταπληκτικά, είτε τον βάλεις στην επίθεση, είτε ως δεκάρι, είτε ως μέσο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση στην επίθεση. Είναι απίστευτα ευέλικτος και μπορεί να σκοράρει. Έχει εξαιρετική τεχνική και δυνατό σουτ», έλεγε για αυτόν ένας από τους προπονητές του στις μικρές -ηλικιακά- ομάδες της Μπόκα.

Ο δεξιοπόδαρος επιτελικός μέσος έχει καλή φυσική κατάσταση, είναι τεχνίτης με την μπάλα στα πόδια, δημιουργός και διαθέτει επίσης εξαιρετικά τελειώματα. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του δόθηκε στα εννιά του χρόνια και τώρα ίσως ήρθε η ώρα να λάμψει και στην Γηραία Ήπειρο.