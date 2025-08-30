Ο Ιταλός ρεπόρτερ Νίκολο Σιρά ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Φιορεντίνα για τον δανεισμό του Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος θα υπογράψει για 1+3 χρόνια.

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ Νίκολο Σιρά.

Με ανάρτησή του στο Χ υποστηρίζει ότι για τον 22χρονο μέσο υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Φιορεντίνα για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς. «Συμφωνήθηκαν οι προσωπικοί όροι με τον μέσο για συμβόλαιο έως το 2029 (1+3 χρόνια)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μπιάνκο γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Μητροπολιτική Πόλη του Τορίνο, σε οικογένεια καταγόμενη από το Πεδεμόντιο.

Αρχικά ασχολήθηκε με την ποδηλαδία, ενώ ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 7 ετών στο Ορμπασάνο και σύντομα εντάχθηκε στην ακαδημία της Τορίνο, της παραδοσιακής αντιπάλου της Γιουβέντους. Αφού ανέβηκε τις βαθμίδες των τμημάτων υποδομής του συλλόγου της πόλης του, ο Μπιάνκο δεν διατηρήθηκε από την Τορίνο στην κατηγορία κάτω των 15 ετών, και συνέχισε την καριέρα του με την ερασιτεχνική ομάδα Chisola Calcio, στο Βινόβο.

🚨 Excl. - Alessandro #Bianco to #PAOKFC from #Fiorentina on loan with the option to buy. Agreed personal terms with the midfielder for a contract until 2029 (1+3). #transfers August 30, 2025

To Who is Who του Μπιάνκο

Ο Μπιάνκο σε μικρή ηλικία είχε μερικές επιτυχίες με τις μικρές ομάδες της Chisola και γρήγορα τράβηξε την προσοχή ενός ακόμη μεγάλου συλλόγου της Serie A, υπογράφοντας δανεικός στη Φιορεντίνα το 2018, προτού η μεταγραφή του γίνει μόνιμη έναν χρόνο αργότερα.

Μετά την πρώτη του σεζόν με την ομάδα νέων της Φιορεντίνα (Primavera), όπου η ομάδα του κατέκτησε το Κύπελλο νικώντας ομάδες όπως η Μίλαν και η Γιουβέντους, έκανε τις πρώτες του παρουσίες στον πάγκο της πρώτης ομάδας στη Serie A κατά τη σεζόν 2020–21, υπό τον Τσέζαρε Πραντέλι.

Στη δεύτερή του σεζόν με την ομάδα νέων του Αλμπέρτο Ακουιλάνι, ο Μπιάνκο καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο καλύτερους παίκτες της Κ19, οδηγώντας την ομάδα του σε άλλη μία κατάκτηση του Κυπέλλου Primavera. Στους αγώνες με τη Μίλαν και τη Γιουβέντους πέτυχε μία ασίστ και ένα γκολ με εκτέλεση φάουλ αντίστοιχα, πριν νικήσουν τη Τζένοα και τελικά τη Λάτσιο στον τελικό.

Αφού εντυπωσίασε τον νέο προπονητή Βιντσέντσο Ιταλιάνο στις αρχές της σεζόν 2021-22, ο Μπιάνκο έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη Φιορεντίνα στις 13 Αυγούστου 2021, αντικαθιστώντας τον Έρικ Πούλγκαρ σε εντός έδρας νίκη 4-0 στο Κύπελλο Ιταλίας απέναντι στη Κοζέντσα.

Αν και είχε ανακοινωθεί πιθανός δανεισμός του στη Serie B και στην ομάδα απέναντι στην οποία έκανε το ντεμπούτο του, τελικά παρέμεινε στη Φλωρεντία, κάνοντας αρκετές εμφανίσεις στον πάγκο της Serie A και άλλη μία συμμετοχή στο Κύπελλο, αντικαθιστώντας ξανά τον Πούλγκαρ. Παράλληλα συνέχισε να αγωνίζεται με την ομάδα νέων, συμμετέχοντας και στην κατάκτηση του Supercoppa Primavera απέναντι στην Έμπολι.

Στις 13 Ιουλίου 2023, ο Μπιάνκο μετακινήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Ρετζιάνα της Serie B μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Μετά την επιστροφή του από τον δανεισμό, ο Μπιάνκο αγωνίστηκε ως αλλαγή στο εναρκτήριο ματς της Φιορεντίνα για τη σεζόν 2024–25 στη Serie A, και ξεκίνησε βασικός στον αγώνα πρόκρισης για το Conference League εναντίον της Puskás Akadémia, που έληξε 3–3.

Στις 30 Αυγούστου 2024 παραχωρήθηκε δανεικός από τη Φιορεντίνα στη Μόντσα, ομάδα της Serie A.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα Κ18 πριν από την επαγγελματική του σεζόν με τη Φιορεντίνα.

