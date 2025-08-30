ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βολιάκο
Συνοδευόμενος από τρεις ατζέντηδες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο 26χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός της Τζένοα θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιο δανεισμού του στον ΠΑΟΚ.
Η συμφωνία του Δικεφάλου με την Τζένοα προβλέπει και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του Ιταλού ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι
Διαβάστε εδώ για τη διαδρομή και την καριέρα του
Το βίντεο του Gazzetta:
⚫️⚪️ Συνοδευόμενος από τρεις ατζέντηδες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο 26χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός της Τζένοα θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιο δανεισμού του στον ΠΑΟΚ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025
Η συμφωνία του Δικεφάλου με… pic.twitter.com/dVKjLsfFmu
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.