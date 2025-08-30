Ο Αλεσάντρο Βολιάκο έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ολοκληρώσει τη διαδικασία για το δανεισμό του στον ΠΑΟΚ.

Συνοδευόμενος από τρεις ατζέντηδες έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο 26χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός της Τζένοα θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιο δανεισμού του στον ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία του Δικεφάλου με την Τζένοα προβλέπει και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του Ιταλού ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι

Διαβάστε εδώ για τη διαδρομή και την καριέρα του

Το βίντεο του Gazzetta:

