Πληροφορίες από την Ιταλία κάνουν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο της Φιορεντίνα. Είναι επιλογή των «ασπρόμαυρων» σε περίπτωση που ναυαγήσει οριστικά η περίπτωση Πουέρτα.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προσπάθεια για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με την περίπτωση του Πουέρτα να βγαίνει σιγά σιγά από πρώτο πλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο «Δικέφαλος» έχει έτοιμη εναλλακτική επιλογή, σε περίπτωση που η υπόθεση του Κολομβιανού δεν προχωρήσει.

Πρόκειται για τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, μέσο της Φιορεντίνα. Ο 22χρονος Ιταλός ανήκει στους «βιόλα» αλλά την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού σε Ρετζιάνα και Μόντσα, καταγράφοντας γεμάτες σεζόν σε Serie B και Serie A αντίστοιχα.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα τους ως plan b πίσω από τον Πουέρτα. Η περίπτωση του Μπιάνκο είναι ρεαλιστική με τη μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα, που δεν τον υπολογίζει για το νέο πρωτάθλημα.

Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία οριστική εξέλιξη, καθώς ο ΠΑΟΚ αναμένει πρώτα τις τελικές απαντήσεις από την πλευρά του Πουέρτα. Εφόσον αυτή η υπόθεση ναυαγήσει οριστικά, τότε οι «ασπρόμαυροι» είναι έτοιμοι να κινηθούν για τον Ιταλό χαφ.