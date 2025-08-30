ΠΑΟΚ-Μεταγραφές: Plan B ο Αλεσάντρο Μπιάνκο της Φιορεντίνα
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προσπάθεια για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με την περίπτωση του Πουέρτα να βγαίνει σιγά σιγά από πρώτο πλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο «Δικέφαλος» έχει έτοιμη εναλλακτική επιλογή, σε περίπτωση που η υπόθεση του Κολομβιανού δεν προχωρήσει.
Πρόκειται για τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, μέσο της Φιορεντίνα. Ο 22χρονος Ιταλός ανήκει στους «βιόλα» αλλά την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού σε Ρετζιάνα και Μόντσα, καταγράφοντας γεμάτες σεζόν σε Serie B και Serie A αντίστοιχα.
Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα τους ως plan b πίσω από τον Πουέρτα. Η περίπτωση του Μπιάνκο είναι ρεαλιστική με τη μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα, που δεν τον υπολογίζει για το νέο πρωτάθλημα.
Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία οριστική εξέλιξη, καθώς ο ΠΑΟΚ αναμένει πρώτα τις τελικές απαντήσεις από την πλευρά του Πουέρτα. Εφόσον αυτή η υπόθεση ναυαγήσει οριστικά, τότε οι «ασπρόμαυροι» είναι έτοιμοι να κινηθούν για τον Ιταλό χαφ.
