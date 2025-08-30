Οι δηλώσεις του Μίλος Πάντοβιτς κατά την άφιξη του στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) ο Μίλος Πάντοβιτς. Ο Σέρβος φορ έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε τη χαρά και την τιμή του που θα φορέσει τη φανέλα με το Τριφύλλι. Το deal των Πράσινων με την Μπάτσκα Τόπολα έκλεισε στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Οι δηλώσεις του Μίλος Πάντοβιτς

Για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό:

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Πήρα την απόφαση γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νιώθω τιμή να είμαι εδώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία για να έρθω εδώ. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να βρεθώ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού ή κάποιον συμπατριώτη του για να πάρει πληροφορίες:

«Δεν μίλησα με κανέναν, γιατί ταξίδεψα σήμερα και ήξερα ότι έχουν να προετοιμαστούν για το αυριανό παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα για τον αυριανό αγώνα του Πρωταθλήματος. Γνωρίζω τους Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους αλλά μετά το παιχνίδι θα τα πούμε».

Για τους προσωπικούς του στόχους:

«Έχω μεγάλους στόχους, για αυτό ήρθα εδώ. Αυτή την στιγμή θα πω ότι πρώτα θέλω να μιλήσω με τον προπονητή και με τους συμπαίκτες μου. Ήρθα εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αφού μιλήσω με προπονητή και συμπαίκτες θα θέσω τους στόχους μου».

Τo who is who του Πάντοβιτς

Ο Μίλος Πάντοβιτς αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας ενώ είναι και μια φορά διεθνής με την εθνική Ανδρών της χώρας του.

Με ύψος 1,85μ. διακρίνεται για την ικανότητά του με το κεφάλι ενώ μπορεί, κατά συνθήκη, να αγωνιστεί και στα δυο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Βοϊβοντίνα και του Ερυθρού Αστέρα ενώ αγωνίστηκε και στις Γκράφιτσαρ και Βοζντόβατς, από την οποία τον απέκτησε το 2023 η Μπάτσκα Τόπολα.

Με τη φανέλα της Μπάτσκα Τόπολα, αυτές τις δυο σεζόν, έχει καταγράψει 93 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 28 γκολ και 17 ασίστ.