Ο Μίλος Πάντοβιτς προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό βρίσκεται πλέον ο Μίλος Πάντοβιτς, το όνομα του οποίου σας αποκάλυψε πρώτο το Gazzetta την Παρασκευή (29/08). Λίγες ώρες μετά την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας μεταξύ των «πρασίνων» και της Μπάτσκα Τόπολα, εκείνος έκανε το ταξίδι για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να γίνει παίκτης του «τριφυλλιού».

Ο 23χρονος Σέρβος φορ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και θα ανακοινωθεί από το αθηναϊκό κλαμπ.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος δεν έρχεται ως αντικαταστάτης του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά ως μία ακόμη συμπληρωματική λύση, πίσω από τον πρώτο που θα έρθει και τον Σφιντέρσκι, αφού το συμβόλαιο του Άλεξ Γερεμέγεφ ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο και η παραμονή του στο ρόστερ της ομάδας είναι αμφίβολη.

☘️🙌 Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Μίλος Πάντοβιτς.#paofc pic.twitter.com/JpSljVtxy4 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025

Το who is who του Μίλος Πάντοβιτς

Γεννήθηκε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας στις 24 Αυγούστου του 2002. Ξεκίνησε αρχικά να παίζει ποδόσφαιρο στην Μπίστριτσα και ύστερα πήγε στην μεγάλη ομάδα της περιοχής Βοϊβοντίνα προτού κάνει το μεγάλο βήμα για την Κ15 του Ερυθρού Αστέρα.

Εκεί ο Μίλος Πάντοβιτς παρέμεινε για αρκετά χρόνια πηγαίνοντας και δύο φορές δανεικός,πρώτα για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 2019-2020 στην Graphics κι έπειτα για το πρώτο εξάμηνο της 2020-2021 στην Βόζντοβατς.

Την σεζόν 2019-2020 προτού φύγει ως δανεικός έπαιξε τα πρώτα του ματς με την Κ19 του Ερυθρού Αστέρα μετρώντας 9 γκολ σε 20 συμμετοχές. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Youth League σκοράροντας κι ένα τέρμα στα δύο ματς.

Την επόμενη χρόνια, στο πρώτο μισό που έπαιξε με την φανέλα της Βόζντοβατς που έπαιξε για έξι μήνες είχε 17 συμμετοχές και 3 γκολ. Στην συνέχεια όταν επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε ξανά και το καλοκαίρι παραχωρήθηκε ως ελεύθερος στην Βόζντοβατς.

Εκεί πέρασε δύο χρόνια όπου «έγραψε» 86 συμμετοχές σκοράροντας 16 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ, πεπραγμένα τα οποία τον βοήθησαν να πάρει μεταγραφή στην Μπάτσκα Τόπολα αντί 300 χιλ. ευρώ.το καλοκαίρι του 2023.

Την πρώτη του χρονιά με τη νέα του ομάδα σημείωσε 12 γκολ κι έδωσε 9 ασίστ σε 43 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 2,5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο ματς στην Σερβία στο Conference League και σκόραρε ξανά απέναντί του.

Την περσινή σεζόν έκανε ακόμη πιο γεμάτη χρονιά με 47 συμμετοχές, 16 γκολ και 8 ασίστ σε παραπάνω από 3 χιλ. λεπτά.

Να σημειωθεί πως ο 23χρονος Σέρβος φορ έχει παίξει σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας, έχοντας και μία συμμετοχή με την μεγάλη ομάδα τον Γενάρη του 2023.