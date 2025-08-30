Ο Μίλος Πάντοβιτς αναμένεται το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το πρωί της Παρασκευής το Gazzetta αποκάλυψε το... μπάσιμο του Παναθηναϊκού για τον Μίλος Πάντοβιτς και ο Σέρβος στράικερ αναμένεται να φορέσει την φανέλα του Τριφυλλιού, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία των ''πρασίνων'' με την Μπάνσκα Τόπολα και τον διεθνή ποδοσφαιριστή.

Παρά τα σενάρια στη Σερβία που κυκλοφόρησαν κατά την διάρκεια της ημέρας, ο Πάντοβιτς αναμένεται το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει και να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής των Αθηναίων.

Ο 23χρονος άσος έρχεται για να αναβαθμίσει την γραμμή κρούσης του κλαμπ και να δημιουργήσει μία δυνατή τριπλέτα μαζί με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον φορ που θα αποκτηθεί για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη.