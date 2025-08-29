Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Σερβία, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του διεθνούς φορ, Μίλος Πάντοβιτς από την Μπάνσκα Τόπολα ως μια λύση που δεν προορίζεται για ''αντί-Ιωαννίδης'' αλλά για την αναβάθμιση της επιθετικής του γραμμής.

Μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για την απόκτηση βασικού σέντερ φορ και οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για την τελική απόφαση των ανθρώπων του Τριφυλλιού, όπου αναζητούν σεσημασμένο και έμπειρο σκόρερ που θα έρθει και θα κάνει την διαφορά!

Από κει και πέρα, στο «πράσινο στρατόπεδο» έχουν αποφασίσει να πάρουν ακόμη έναν φορ για να αναβαθμίσουν τις διαθέσιμες επιλογές που θα έχει στα χέρια του ο Ρουί Βιτόρια.

Όπως αναφέρουν πηγές του Gazzetta από την Σερβία, έχει προταθεί κι εξετάζεται ο 23χρονος διεθνής φορ της Μπάτσκα Τόπολα, Μίλος Πάντοβιτς. Στο ''τριφύλλι'' σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρουν στη Σερβία, έχει δείξει «ζεστό» ενδιαφέρον για την περίπτωσή του και όλα είναι ανοιχτά μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

Το who is who του Μίλος Πάντοβιτς

Γεννήθηκε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας στις 24 Αυγούστου του 2002. Ξεκίνησε αρχικά να παίζει ποδόσφαιρο στην Μπίστριτσα και ύστερα πήγε στην μεγάλη ομάδα της περιοχής Βοϊβοντίνα προτού κάνει το μεγάλο βήμα για την Κ15 του Ερυθρού Αστέρα.

Εκεί ο Μίλος Πάντοβιτς παρέμεινε για αρκετά χρόνια πηγαίνοντας και δύο φορές δανεικός,πρώτα για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 2019-2020 στην Graphics κι έπειτα για το πρώτο εξάμηνο της 2020-2021 στην Βόζντοβατς.

Την σεζόν 2019-2020 προτού φύγει ως δανεικός έπαιξε τα πρώτα του ματς με την Κ19 του Ερυθρού Αστέρα μετρώντας 9 γκολ σε 20 συμμετοχές. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Youth League σκοράροντας κι ένα τέρμα στα δύο ματς.

Την επόμενη χρόνια, στο πρώτο μισό που έπαιξε με την φανέλα της Βόζντοβατς που έπαιξε για έξι μήνες είχε 17 συμμετοχές και 3 γκολ. Στην συνέχεια όταν επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε ξανά και το καλοκαίρι παραχωρήθηκε ως ελεύθερος στην Βόζντοβατς.

Εκεί πέρασε δύο χρόνια όπου «έγραψε» 86 συμμετοχές σκοράροντας 16 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ, πεπραγμένα τα οποία τον βοήθησαν να πάρει μεταγραφή στην Μπάτσκα Τόπολα αντί 300 χιλ. ευρώ.το καλοκαίρι του 2023.

Την πρώτη του χρονιά με τη νέα του ομάδα σημείωσε 12 γκολ κι έδωσε 9 ασίστ σε 43 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 2,5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο ματς στην Σερβία στο Conference League και σκόραρε ξανά απέναντί του.

Την περσινή σεζόν έκανε ακόμη πιο γεμάτη χρονιά με 47 συμμετοχές, 16 γκολ και 8 ασίστ σε παραπάνω από 3 χιλ. λεπτά.

Να σημειωθεί πως ο 23χρονος Σέρβος φορ έχει παίξει σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας, έχοντας και μία συμμετοχή με την μεγάλη ομάδα τον Γενάρη του 2023.