Ο Πανσερραϊκός έκανε γνωστή την αποστολή του για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Πανσερραϊκός ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στην έδρα του στη Stoiximan Super League. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην OPAP Arena για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην έδρα του, με τον σύλλογο των Σερρών να έχει κάνει γνωστή την αποστολή ενόψει του παιχνιδιού με τον ΟΦΗ.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολής της ομάδας του για το ματς του Σαββάτου (30/8, 19:30) με τους Κρητικούς, στο οποίο θ' αναζητήσουν το πρώτο... τρίποντο της σεζόν.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού

Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν, Νούνελι.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Σαλβάνος, Σαββίδης, Παπαδημητρίου, οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν και οι Πουρλιοτόπουλος, Ζελέν, Μαρίνος.