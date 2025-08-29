Η αποστολή του ΟΦΗ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (30/8, 19:30).

Ο ΟΦΗ με... καθυστέρηση μιας εβδομάδας θα κάνει την πρεμιέρα του στη Stoiximan Super League. Λόγω του δικαιώματος που άσκησε ο Παναθηναϊκός για αναβολή του μεταξύ τους αγώνα για την 1η αγωνιστική η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι για τη νέα σεζόν το Σάββατο (30/8, 19:30), με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.

Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα των Σερρών με πρωινή προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Σέρβος τεχνικός του Ομίλου ανακοίνωσε την 23μελη αποστολή που θα ταξιδέψει στη Μακεδονία.

Αξιοσημείωτο πως επιλογές του Μίλαν Ράσταβατς είναι ο 16χρονος στόπερ Λευτέρης Κοντεκάς, ο οποίος μέσω της προετοιμασίας κέρδισε τη θέση του στο ρόστερ και είναι για πρώτη φορά στην αποστολή της ανδρικής ομάδας, για επίσημο ματς. Στους κερδισμένους της προετοιμασίας είναι και ο Φαϊτάκης, ο οποίος επίσης είναι στην αποστολή.

Εκτός έμειναν οι Καλαφάτης, Κωστούλας, Κουτσουπιάς, ο «φευγάτος» Γιουνγκ και ο Μπαΐνοβιτς, ο οποίος προπονείται κανονικά αλλά χρειάζεται τον χρόνο του για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Χνάρης θα βρίσκονται στην αποστολή της Κ19.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κοντεκάς, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος. Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ζανελάτο, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.