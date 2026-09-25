Μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής της Super League 2 τέσσερις ομάδες προχώρησαν σε αλλαγή προπονητών, εκ των οποίων η μία ακόμα αναζητεί ακόμα διάδοχο, ενώ θυμίζουμε πως δυο τεχνικοί είχαν αποχωρήσει πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος!

Μπορεί αυτή την εβδομάδα να μην έχουμε δράση στη Stoiximan Super League λόγω της «μαραθώνιας» διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, όμως θα έχουμε κανονικά Super League 2, η οποία φτάνει στην 4η αγωνιστική και ήδη έχουμε τα πρώτα... ανακατέματα στις «τράπουλες» του πρωταθλήματος.

Είναι χαρακτηριστικό πως, μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής, το... 1/4 του πρωταθλήματος, ήτοι 4/16 ομάδες, είχε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία! Μάλιστα, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό πως δύο από τις ομάδες που άλλαξαν τεχνικό μπήκαν στο πρωτάθλημα ως φαβορί της «κούρσας».

Ο λόγος για τον Πανσερραϊκό και τη Νίκη Βόλου. Ο μετρ των ανόδων, Αλέκος Βοσνιάδης, αποχώρησε από τα Λιοντάρια, έχοντας δύο ήττες σε ισάριθμα ντέρμπι στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, κόντρα σε Μαρκό και Athens Kallithea, και επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια, καθώς ανέλαβε εκ νέου τη Νίκη Βόλου, την οποία είχε ανεβάσει στη Super League το 2014.

Ο Βοσνιάδης αντικατέστησε τον Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος αποχώρησε δίχως να πάρει βαθμό σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, καθώς η ομάδα του ηττήθηκε κατά σειρά από την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», τον Ολυμπιακό Β' στο «Παντελής Μαγουλάς» και τον Πανθρακικό στην Κομοτηνή.

Το «ντόμινο» των αλλαγών συνεχίστηκε, καθώς ο Κώστας Γεωργιάδης παραιτήθηκε από τον Πανθρακικό, παρά το εξαιρετικό του ξεκίνημα (7 βαθμοί), και αντικατέστησε τον Αλέκο Βοσνιάδη στον Πανσερραϊκό. Ο σύλλογος της Θράκης άφησε αιχμές για το timing της αποχώρησης του Μακεδόνα τεχνικού, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Αποστολίδη.

Η τέταρτη ομάδα που άλλαξε προπονητή μετά την 3η αγωνιστική είναι ο Νέστος Χρυσούπολης. Ο Τίμος Καβακάς αποχώρησε από την ομάδα της Καβάλας, η οποία, δύο μέρες πριν από τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου, στο πρώτο ματς της νέας θητείας του Αλέκου Βοσνιάδη, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει προπονητή!

Οι συνολικές αλλαγές προπονητών στη Super League 2 φτάνουν τις έξι, καθώς δύο προπονητές δεν πρόλαβαν καν τη σέντρα του πρωταθλήματος! Λίγες μέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας της Αναγέννησης Καρδίτσας, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης αντικατέστησε τον Μανώλη Σκύβαλο, ύστερα από την ανάληψη του management από τον Γιώργο Χριστοδουλόπουλο, ενώ ο Γιάννης Αποστολίδης αποχώρησε από τη Ζάκυνθο μετά τη συντριβή με 6-1 από την Κηφισιά Tutu Deals και τη θέση του πήρε ο Περικλής Αμανατίδης.

Μένει να φανεί εάν θα έχουμε περαιτέρω αλλαγές μετά και την 4η αγωνιστική της Super League 2, ενώ το «ορόσημο» της... παρέλασης απέχει ακόμα έναν μήνα.

To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League 2

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

16:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας

16:00 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:00 Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

16:00 Πανιώνιος - Ζάκυνθος

17:00 Ελλάς Σύρου - Πύργο

18:15 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β' ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

16:00 Athens Kallithea - Αστέρας AKTOR Β' (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Μαρκό - Πανθρακικός

Οι προπονητές της Super League 2

Οι ομάδες που έχουν κάνει αλλαγή:

Αναγέννηση Καρδίτσας : Απόστολος Χαραλαμπίδης

: Απόστολος Χαραλαμπίδης Ζάκυνθος : Περικλής Αμανατίδης

: Περικλής Αμανατίδης Πανσερραϊκός : Κώστας Γεωργιάδης

: Κώστας Γεωργιάδης Νίκη Βόλου : Αλέκος Βοσνιάδης

: Αλέκος Βοσνιάδης Πανθρακικός: Γιάννης Αποστολίδης

Γιάννης Αποστολίδης Νέστος Χρυσούπολης: Σε αναζήτηση προπονητή, εξετάζονται Παπαβασιλείου και Καραγεωργίου

Οι προπονητές που συνεχίζουν από το καλοκαίρι: