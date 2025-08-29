Βαγγέλης Μαρινάκης: «Ενδιαφερόμαστε για τις ακαδημίες της Σάο Πάολο, θέλουμε να επενδύσουμε στη Βραζιλία»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το «παρών» στην κλήρωση του Champions League και αποκάλυψε στα ξένα Μέσα ότι σχεδιάζει να επενδύσει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και στις ακαδημίες της Σάο Πάολο.

Για την επιθυμία του να επενδύσει στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας μίλησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρακολούθησε την κλήρωση του Champions League στην οποία συμμετείχε και ο Ολυμπιακός. Ο ισχυρός άνδρας των Ερυθρολεύκων, στο περιθώριο της εκδήλωσης, μίλησε στο TNT Sports για τα σχέδιά του και το πώς θέλει να επενδύσει περαιτέρω στο ποδόσφαιρο.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στα άμεσα πλάνα του είναι το να ασχοληθεί με τις ακαδημίες στη Βραζιλία και συγκεκριμένα αυτή της Σάο Πάολο, με την οποία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο ιδιοκτήτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«Αξιολογούμε αρκετούς συλλόγους. Αυτό που αναζητούμε είναι κάτι που σχετίζεται κυρίως με τις ακαδημίες, την ανάπτυξη νέων ταλέντων. Κοιτάμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο.

Έχουμε κάνει σοβαρές συζητήσεις σχετικά με αυτό. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που αγαπώ, με τεράστιο ταλέντο, πάθος και μια κουλτούρα όπου το ποδόσφαιρο είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων.

Ενδιαφερόμαστε για τις ακαδημίες της Σάο Πάολο. Έχω πάει στην πόλη και πέρσι είχαμε παίξει και στο Μαρακανά με την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ξανά: Θέλουμε να επενδύσουμε στη Βραζιλία. Αγαπάμε αυτή τη χώρα, σεβόμαστε το ταλέντο των παικτών και σεβόμαστε την παράδοση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου»