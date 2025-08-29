Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Μετά την πρόκριση επί της Σαμσουνσπόρ με το 0-0 που απέσπασε στην Τουρκία, ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης του Ερασιτέχνη).

Υπενθυμίζουμε πως αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα δώσουν οι «πράσινοι» για το φετινό πρωτάθλημα, αφού το παιχνίδι τους με τον ΟΦΗ την 1η αγωνιστική αναβλήθηκε μετά από αίτημά τους εξαιτίας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (31/8, 22:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Λεβαδειακό έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 6, 7 25 € 1Β , 5Γ , 12Β 35 € 1Α, 5Β , 8Α , 12Α 45 € 2, 5Α , 9, 11 65€ 10 75€ 3 155 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION