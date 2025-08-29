Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει... λοκάρει συγκεκριμένες περιπτώσεις για τα άκρα του αλλά και για την κορυφή της επίθεσής του και η Παρασκευή ενδέχεται σοβαρά να αναδείξει νεότερα.

Ανεξαρτήτως από την ενίσχυση στη θέση του στόπερ (όπου θα κλείσει και τυπικά ο Μάνσα) ο Ολυμπιακός έχει και άλλες υποθέσεις τόσο για τα... φτερά της επίθεσής του όσο και για τη θέση του φορ.

Η μία περίπτωση είναι του Ιρανού στράικερΤαρεμί. Από πηγές από την Ιταλία και όχι μόνο προκύπτει η συμφωνία Ολυμπιακού και Ίντερ για τη μεταγραφή του παίκτη αλλά ο Ιρανός δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τη στάση του. Εάν θεωρηθεί ως δεδομένο ότι το προσεχές 24ωρο θα είναι κρίσιμο πιθανώς να υπάρξει η απάντησή του την Παρασκευή. Υπάρχει φυσικά και ο Ντάνιελ Ποντένσε . Διακαής μεταγραφικός πόθος από πέρυσι. Τα τελευταία 24ωρα διαρρέεται μία μεγάλη διάθεση του Πορτογάλου να πιάσει Λιμάνι όπως υφίσταται και έντονη φημολογία πως ο Ολυμπιακός ξαναασχολείται μαζί του.

Τα αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν πως αποχωρεί από την Αλ Σαμπάμπ οπότε ότι είναι να γίνει θα γίνει τώρα. Υπάρχει δε η πληροφόρηση πως ήδη ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει κάνει τις κινήσεις του με επαφές προς τη διοίκηση της ομάδας όπου ανήκει γα να μπορέσει να φύγει από εκεί.