Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Ποντένσε που παρουσιάζεται τραυματίας και οι έντονες φήμες για τους Πειραιώτες
Ντάνιελ Ποντένσε. Ο άνθρωπος των δύο θητειών στον Ολυμπιακό. Και ο παίκτης που από την Τετάρτη και μετά παρουσιάζεται ως τραυματίας στα ρεπορτάζ της Αλ Σαμπάμπ. Υπάρχουν δε πολλά αραβικά δημοσιεύματα πως θα αποχωρήσει από τον σύλλογό του και δη άμεσα.
Την ίδια στιγμή υπάρχουν πλέον πολλές και έντονες φήμες πως ο Ολυμπιακός ασχολείται ξανά με την υπόθεσή του και ότι ο ίδιος θέλει για τα καλά να επιστρέψει. Να μην ξεχνάμε στο μεταξύ πως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε λόγο στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV για έκπληξη τις τελευταίες ημέρες και για μία παράδοση που θα συνεχιστεί από την πλευρά των Ερυθρόλευκων (σε μεταγραφικό level). Μένει να φανεί η συνέχεια ως προς το συγκεκριμένο story που φαίνεται πως ανοίξει ξανά για τον Ολυμπιακό.
