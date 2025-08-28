Ο νεαρός Βραζιλιάνος ετοιμάζεται να ντυθεί στα ερυθρόλευκα, προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που υπάρχουν στα προηγούμενα 24ωρα.

Γκουστάβο Μάνσα. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ σύμφωνα και με τις τελευταίες χρονικά βραζιλιάνικες πηγές θα ταξιδέψει την Παρασκευή στη χώρα μας για να γίνει κάτοικος Πειραιά, κάτι που είχατε ήδη διαβάσει σχετικά. Για τον νεαρό στόπερ της Φορταλέζα ο Ολυμπιακός θα δώσει 4.5 εκατ. ευρώ και οι Βραζιλιάνοι θα κρατήσουν το 15% των δικαιωμάτων του. Ο Μάνσα θα κλείσει με ένα συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.

Η Φορταλέζα ως γνωστόν είχε κρατήσει το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Ο νεαρός Μάνσα είναι αριστεροπόδαρος και παίζει και αριστερός μπακ. Αναδείχθηκε μέσα από τις Ακαδημίες της Παλμέιρας και συνέχισε σε αυτές της Φορταλέζα. Στην Φορταλέζα U20 είχε 21 αγώνες με 1 ασίστ και στην πρώτη ομάδα της 24 ματς.

