Ολυμπιακός, μεταγραφές: Παίρνει τον στόπερ Μάνσα
Ο 21χρονος στόπερ οδεύει πρόσω ολοταχώς για τον Ολυμπιακό. Με βάση και τις τελευταίες πληροφορίες από τη χώρα του καφέ ο Γκουστάβο Μάνσα από τη Φορταλέζα θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Από τη Βραζιλία πρακτικά προκύπτει ότι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός είναι κλεισμένος από τους Ερυθρόλευκους, κάτι το οποίο περίμεναν να γίνει οι Πειραιώτες.
Ο Μάνσα - που πλέον ετοιμάζεται να πιάσει Λιμάνι - αποτελεί προϊόν scouting και έναν παίκτη για τον οποίο είχε ψαχτεί για τα καλά αλλα και είχε επιμείνει ο Ολυμπιακός όλο το προηγούμενο διάστημα. Ως γνωστόν δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο.
