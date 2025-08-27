Προπονητής Ριέκα: «Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει γρήγορο γκολ, να σπάσουμε την παράδοση»

Ο τεχνικός της Ριέκα Ράντομιρ Τζάλοβιτς τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να αντέξει στην πίεση του ποιοτικού ΠΑΟΚ και της Τούμπας.

Ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς περιμένει από την ομάδα του να παρουσιαστεί με θάρρος στη γεμάτη Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός της Ριέκα στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς στην Τούμπα, στο πλαίσιο των Playoffs του Europa League (28/8, 20.30) τόνισε ότι ο Δικέφαλος θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ κι ελπίζει η ομάδα του να σπάσει την κακή παράδοση των Κροατών. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποκλείσει δύο φορές τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ κι από μία τις Ριέκα, Χάιντουκ, Λοκομοτίβα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζάλοβιτς: «Περιμένω έναν ΠΑΟΚ δυναμικό που θα ξεκινήσει δυνατά, που θα ψάξει γκολ γρήγορα. Έχουμε παίξει μαζί τους, τους ξέρουμε θέλω η ομάδα μου να είναι θαρραλέα αύριο και να προκριθούμε.

Είναι μια πολύ καλή ομάδα έχουν ποιότητα. Τώρα έχουν Ντεσπόντοφ-Γιακουμάκη-Τάισον-Πέλκα με τη Λάρισα ήταν όλοι μέσα. Ο Ντεσπόντοφ σκόραρε κιόλας. Θέλουμε ένα ματς ανάλογο με της έδρας μας.

Για τον Λουτσέσκου: «Έπαιξα μαζί του στη Ρουμανία και στη Ραπίντ ο Ράζβαν και ο μπαμπάς του είναι θρύλοι. Μιλήσαμε γι' αυτό στο προηγούμενο παιχνίδι».

Για τις επιστροφές της Ριέκα: «Ο Ράντελιτς ήρθε μαζί μας. Ο Εντοκίντ ήρθε επίσης μαζί μας θα δούμε…»

Για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα: «Θα είναι μια τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός στο γήπεδο του. Ελπίζω ότι εγώ και η Ριέκα θα είμαστε αυτοί που θα σπάσουν το κακό σερί της Κροατίας κόντρα σε ελληνικές ομάδες».

Πριν την αναχώρηση από την Κροατία, παράλληλα, ο Τζάλοβιτς δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ: «Πήραμε μια νίκη, πάμε στη Θεσσαλονίκη με αυτό το πλεονέκτημα σε μια δύσκολη έδρα και σε μια καυτή ατμόσφαιρα, αλλά πρέπει να παρουσιαστούμε με θάρρος, όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι πρέπει να μπούμε από το πρώτο λεπτό, να παίξουμε έναν πραγματικά θαρραλέο αγώνα, πειθαρχημένο τακτικά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα και την πρόκριση στο Europa League.

Είναι πιο όμορφο και πιο ανταγωνιστικό να παίζεις με δυνατές ομάδες. Έχουμε ήδη εξασφαλισμένη τη συμμετοχή στο Conference League, κάτι που μας αφαίρεσε πίεση. Θα πάμε πιο απελευθερωμένοι κι επαναλαμβάνω: θα προσπαθήσουμε να μπούμε στους ομίλους του Europa League

Ο ΠΑΟΚ πάντα ξεκινάει έτσι στην έδρα του, με τη στήριξη των θερμών οπαδών του, δεν είναι κάτι άγνωστο για εμάς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα πρώτα 15-20 λεπτά γιατί είναι βέβαιο ότι θα μπουν δυνατά. Όσο περνάει ο χρόνος και αν το σκορ δεν αλλάζει, εμείς θα έχουμε το πλεονέκτημα. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ιδιαίτερα τη συμπεριφορά μας στην περιοχή, να μην κάνουμε καμία ανοησία, όπως εκείνη που κάναμε στη Βουλγαρία.

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να προσπαθούμε να τους απειλήσουμε σε κάθε ευκαιρία. Αυτό σημαίνει πως από το πρώτο λεπτό πρέπει να σταθούμε θαρραλέα, ψηλά και να πιέσουμε την τελευταία γραμμή τους. Γιατί αν μείνουμε πίσω συνεχώς, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα».