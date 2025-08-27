Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει στο στόχαστρο τον 22χρονο Κολομβιανό μέσο Γκουστάβο Πουέρτα της Λεβερκούζεν.

Μεταγραφικό σενάριο από τη Γερμανία για τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ Ντόμινικ Σνάιντερ, η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στη Χαλ ναυάγησε και για τον παίκτη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ και οι Σάλκε, Ναντ, Κοπεγχάγη. Ο παίκτης, πάντως, έχει γυρίσει στη Λεβερκούζεν με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028 και συμμετέχει στις προπονήσεις.

Ο Δικέφαλος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Πουέρτα για τη μεσαία γραμμή, αλλά δεν είναι ο μοναδικός στόχος. Έχει κάνει κρούση και σε άλλον παίκτη για τον δανεισμό του.

Ο Πουέρτα είναι μέσος, 22 ετών (γεννήθηκε στις 23/7/03) και το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στη Χαλ. Στην Τσάμπιονσιπ μέτρησε 31 συμμετοχές κι ένα γκολ. Η Χαλ δεν κατάφερε να τον αποκτήσει, αφού υπήρξε απαγόρευση μεταγραφών κι έτσι εξετάζει τις υπόλοιπες προτάσεις.

Ο Κολομβιανός χαφ είναι δεξιοπόδαρος και παίζει τόσο ως εξάρι, όσο και ως οκτάρι. Γεννημένος στη Λα Βικτόρια, Βάγιε ντελ Κάουκα, ο Πουέρτα ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στη σχολή Talentos Gustavo Victoria Deportes στην Τουλούα.

Αγωνίστηκε επίσης στην ερασιτεχνική ομάδα Supercampeones από τα δέκα μέχρι τα δεκαέξι του χρόνια. Αρχικά, το 2019, απορρίφθηκε από την ομάδα πρώτης κατηγορίας της Κολομβίας Independiente Santa Fe έπειτα από δοκιμαστικά. Το 2021 εντάχθηκε στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, τη Μπογκοτά.

Μεταγραφή στη Λεβερκούζεν

Στις 31 Ιανουαρίου 2023, ο Πουέρτα μεταγράφηκε στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία τον παραχώρησε αμέσως δανεικό στη Νυρεμβέργη (2η Bundesliga). Στη Λεβερκούζεν που κατέκτησε την Bundesliga τη σεζόν 2023-24 μέτρησε δέκα ματς.

Στις 27 Αυγούστου 2024, ο Πουέρτα υπέγραψε στη Χαλ με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν κι έκανε το ντεμπούτο του στις 20 Οκτωβρίου 2024, στην εντός έδρας ήττα με 0-1 από τη Σάντερλαντ. Στις 12 Ιανουαρίου 2025, σημείωσε το πρώτο του γκολ με τους «Tigers» στον αγώνα Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στη Ντονκάστερ Ρόβερς, για τον τρίτο γύρο.

Δύο μήνες αργότερα, στις 12 Μαρτίου 2025, ο Πουέρτα πέτυχε το νικητήριο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 2–1 επί της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα με τη Χαλ. Στο ίδιο παιχνίδι, λίγο πριν το φινάλε, δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για «θέατρο» και αποβλήθηκε.

Ο Πουέρτα έχει αγωνιστεί με την U-20 της Κολομβίας. Ως αρχηγός, οδήγησε την ομάδα στην 3η θέση στο Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα U-20 του 2023.