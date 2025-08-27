Ο τεχνικός της Σαμσουνσπόρ Τόμας Ράις εξέφρασε την αισιοδοξία του για πρόκριση της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στη Σαμσουνσπόρ ζουν κι αναπνέουν για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Η τουρκική ομάδα στην ιστορία της έπαιξε μόνο στο Ιντερτότο και φέτος αγωνίζεται σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό είναι ιστορικής σημασίας, αφού είναι το πρώτο εντός έδρας της Σαμσουνσπόρ σ' αυτό το επίπεδο. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και στον τουρκικό σύλλογο πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του τριφυλλιού και να βρεθούν στη League Phase του Europa League.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Τόμας Ράις. Ο 52χρονος Γερμανός τεχνικός της Σαμσουνσπόρ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό:

🔴⚪️ Thomas Reis: Yarınki karşılaşma çok özel olacak. Atina'daki maçta, takım olarak en iyi performansımızı göstermedik ama bu maçta hedefimiz, kesinlikle rakibimizi elemek olacak. pic.twitter.com/9S6J8he3JO August 27, 2025

«Ο αυριανός αγώνας θα είναι πολύ ιδιαίτερος. Στο ματς της Αθήνας, ως ομάδα δεν δείξαμε την καλύτερη απόδοσή μας, αλλά σε αυτόν τον αγώνα ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να αποκλείσουμε τον αντίπαλο.

Αν κοιτάξουμε τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, νιώθουμε πως οι αντίπαλοί μας πλέον πιστεύουν ότι τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα όταν παίζουν εναντίον της Σαμσουνσπόρ.

Ναι, ίσως για τη Σαμψούντα να ήταν ένα όνειρο να παίξει στην Ευρώπη, αλλά το καταφέραμε. Αύριο έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη ευρωπαϊκό αγώνα και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του σχολίασε: «Ο Μούγια αποχώρησε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Όσο για τους Κάρλο και Μουσάμπα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμοι να αγωνιστούν».

Ο Ράις, παράλληλα, μέσω των social media της ομάδας έστειλε ένα μήνυμα: «Γράψαμε ιστορία την περασμένη σεζόν. Γιατί να μην συνεχίσουμε;».

Τους ποδοσφαιριστές της Σαμσουνσπόρ εκπροσώπησε ο Καμερουνέζος μέσος Ολιβιέ Εντσάμ, ο οποίος είπε: «Ο αυριανός αγώνας είναι μια απίστευτη επιτυχία για τον σύλλογό μας, τους παίκτες, τον προπονητή μας και την πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικός για όλους. Πιστεύω απόλυτα ότι και αύριο θα συνεχίσουμε αυτή την επιτυχία, παίρνοντας το αποτέλεσμα που θέλουμε».