Πέταξε για Σαμψούντα με στόχο την πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ταξίδι του για την Σαμψούντα όπου θέλει να κλειδώσει την πρόκριση και την συμμετοχή του στο League Phase του Europa League.

Το δρόμου για την Σαμψούντα ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναχώρησε από το «Ελ.Βενιζέλος» με προορισμό την πόλη της Τουρκίας, όπου την Πέμπτη (28/08-20:00) θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στα Play Offs του Europa League με σκοπό να κλειδώσει την συμμετοχή του στο League Stage της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» έχοντας... φουσκωμένα τα πανιά της αυτοπεποίθησής τους, μετά τα θετικά αποτελέσματα των τελευτάιων ημερών, δηλαδή τη νίκη επί των Τούρκων στο πρώτο ματς με 2-1 στο ΟΑΚΑ και την επική πρόκριση επί της Σαχτάρ στην Κρακοβία.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν εκεί. Στην αποστολή για το αυριανό ματς συμπεριλήφθησαν κανονικά όλοι οι παίκτες που είναι στην λίστα, δηλαδή οι:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Εκτός έμειναν ο τραυματίας Τιν Γεντβάι, που βγήκε από την λίστα για την φάση αυτή της διοργάνωσης λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει και ο Ρενάτο Σάντσες, που δεν ήταν έτοιμος να βοηθήσει.

Το βίντεο από την άφιξη της ομάδας του Παναθηναϊκού στο «Ελ.Βενιζέλος»: