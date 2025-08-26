Ζαφείρης: «O Ντέλιας μου είπε 'τελείωνε και έλα', σειρά μου τώρα να ανταποδώσω την αγάπη του κόσμου»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ έκανε ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος ευχαρίστησε την οικογένεια Σαββίδη για την μεταγραφή του ενώ ανέφερε και τι του είπε και ο Κωνσταντέλιας.

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Χρήστος Ζαφείρης με τον Έλληνα μέσο να ανακοινώνεται από τον «δικέφαλο του βορρά» και να παρουσιάζεται από τον Ζαφείρη Μελά.

Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ που θυμίζουμε πως θα είναι στην διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον Ιανουάριο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα του PAOK TV όπου και ευχαρίστησε την οικογένεια Σαββίδη ενώ αναφέρθηκε και στο τι του είπε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Αναλυτικά ο Χρήστος Ζαφείρης ανέφερε τα εξής:

Πώς νιώθει για την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι εδώ με την οικογένειά μου, το περάσαμε μαζί όλο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την οικογένεια Σαββίδη που πίστεψαν σε εμένα και μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Έρχεται η ώρα σιγά-σιγά για να μπούμε στη δουλειά».

Τι σε οδήγησε να επιλέξεις τον ΠΑΟΚ;

«Μίλησα και με την οικογένειά μου, με κοντινούς μου ανθρώπους, όταν ήρθε αυτή η ευκαιρία, ήταν κάτι που μου έδωσε κίνητρο, ήθελα να το κάνω. Θέλω μία καινούρια αρχή, θα παίξω στην Ελλάδα που για εμένα είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθώ, η ομάδα μου άρεσε πολύ πως με προσέγγισε, θα βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του».

Για το γεγονός ότι θα βρει πολλά οικεία πρόσωπα:

«Είναι κάτι πολύ όμορφο, ήδη έχω δύο παιδιά που είμαστε στην Εθνική, τους Πέλκα και Κωνσταντέλια, θα με βοηθήσουν πολύ να νιώσω ένα με την ομάδα και μετά να παίξουμε μαζί, ωραία. Όταν παίζεις με φίλους και ανθρώπους που αγαπάς και είσαι μαζί τους, είναι κάτι όμορφο, μου δίνει κίνητρο και θέλω να το ζήσω».

Τι σου είπε ο Κωνσταντέλιας για την μεταγραφή σου στον ΠΑΟΚ;

«Με τον Ντέλια μιλήσαμε, μου είπε άντε τελείωνε, έλα... Ήθελε να μάθει πως πάει η μεταγραφή, στο τέλος όμως όλα καλά!».

Είχες φανταστεί αυτό που έζησες στο αεροδρόμιο;

«Δεν ξέρω αν το περίμενα. Είχα ακούσει ότι θα πάει κόσμος για να με υποδεχθεί, αλλά αυτό που έγινε ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία, το ένιωσα, την αγάπη του κόσμου, που τους κάνω χαρούμενος με την μεταγραφή μου. Τώρα είναι η σειρά μου να τους το ανταποδώσω».

Οι στόχοι σου με τον ΠΑΟΚ;

«Σίγουρα θέλω να πάρω με τον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και κύπελλο αλλά να βγούμε και στο Champions League».