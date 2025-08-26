ΠΑΟΚ: Η συνάντηση του Ζαφείρη με τον Ιβάν Σαββίδη!
Ο πρόεδρος του συλλόγου του ΠΑΟΚ τον καλωσόρισε στην οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα αποτελεί σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών που έρχονται. Ο Ζαφείρης ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη για τη μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, δήλωσε χαρούμενος που θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι έρχεται στην Τούμπα για να πετύχει μεγάλα πράγματα, για να κερδίσει τίτλους και να παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Champions League.
