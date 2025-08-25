Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Το αποψινό ματς Λεβαδειακός - Κηφισιά ήταν το καλύτερο ματς της πρεμιέρας, με τους Βοιωτούς να επικρατούν 3-2.

Η πρώτη αγωνιστική, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού υπάρχει η εκκρεμότητα της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του τριφυλλιού, ώστε να προετοιμαστεί για τη ρεβάνς με τη Σαμσούνσπορ. Το αξιοσημείωτο της πρώτης αγωνιστικής, στην οποία καταγράφηκε μόνο μία εκτός έδρας νίκη (του Ατρομήτου στο Αγρίνιο) ήταν ότι δεν υπήρξε ούτε μία ισοπαλία! Αναλυτικά...

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (αναβολή, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης - Βόλος 2-0

Ολυμπιακός - Asteras Aktor 2-0

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Λεβαδειακός - Κηφισιά 3-2

Η βαθμολογία

ΟΜ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

1. Ατρόμητος 2-0 3

2. ΑΕΚ 2-0 3

3. Άρης 2-0 3

4. Ολυμπιακός 2-0 3

5. Λεβαδειακός 3-2 3

6. ΠΑΟΚ 1-0 3

7. ΟΦΗ 0-0 0

8. Παναθηναϊκός 0-0 0

9. Κηφισιά 2-3 0

10. ΑΕΛ Novibet 0-1 0

11. Asteras Aktor 0-2 0

12. Βόλος 0-2 0

13. Παναιτωλικός 0-2 0

14. Πανσερραϊκός 0-2 0

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος - Ολυμπιακός 19:00

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 19:30

Άρης - Παναιτωλικός 21:00

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 21:30

Κυριακή 31 Αυγούστου, 2025

ΑΕΚ - Asteras Aktor 20:00

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 21:00

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 22:00

